2017-09-15 14:27:37
life:) запустил 4G в Могилеве, Шклове и Бобруйске
4G-интернет от life:) появился в Могилеве, Шклове и Бобруйске. Все жители этих городов получают от life:) подарок – 50ГБ скоростного 4G-трафика. Бонусные гигабайты можно потратить в социальных сетях Facebook и Вконтакте, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса itv life:).
Бонус начисляется после отправки специального USSD-запроса *444#.
Еще один приятный бонус приготовлен специально для Могилева. Оператор организует городской квест, за участие в котором можно получить дополнительно 40ГБ 4G-трафика.
Игра пройдет сегодня с 14.00 до 18.00. Чтобы получить бонус, нужно найти трех 4G-агентов life:). Первого - возле ЦУМа, второго – возле памятника «Звездочет», третьего – возле Могилевского драматического театра. Каждому из них назвать кодовую фразу «Хочу 4G от life:)» и получить уникальный жетон. Все три жетона принести во флагманский магазин life:) в Могилеве (ул. Первомайская, 31), показать паспорт и получить свой заслуженный бонус.
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