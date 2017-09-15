life:) запустил 4G в Могилеве, Шклове и Бобруйске

4G-интернет от life:) появился в Могилеве, Шклове и Бобруйске. Все жители этих городов получают от life:) подарок – 50ГБ скоростного 4G-трафика. Бонусные гигабайты можно потратить в социальных сетях Facebook и Вконтакте, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса itv life:).

Бонус начисляется после отправки специального USSD-запроса *444#.

Еще один приятный бонус приготовлен специально для Могилева. Оператор организует городской квест, за участие в котором можно получить дополнительно 40ГБ 4G-трафика.