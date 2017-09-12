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2017-09-12 09:56:23

Безлимит звонков на любимые номера во все сети: МТС улучшает условия на тарифах 4G

Теперь абоненты МТС могут выбирать 5 любимых номеров в сети любого мобильного оператора страны и общаться с ними без ограничений. Такой безлимит звонков компания предложила на тарифах 4G. Стоимость услуги  «5 любимых номеров во все сети» — 4 рубля в месяц, а для новых абонентов действует акция — 0 рублей в первые 3 месяца при подключении по 15 ноября этого года.

Услуга «5 любимых номеров во все сети» доступна на всех тарифных планах линейки 4G: «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Для подключения отправьте USSD-запрос *365# или воспользуйтесь Интернет-помощником, а чтобы добавить любимые номера, введите *111*14#.

Тарифы линейки 4G

4G-тарифы МТС — это оптимальное предложение, которое включает до 6 ГБ мобильного интернета и 2 000 минут на звонки внутри сети. Благодаря дополнительным услугам оно может стать еще привлекательнее: сервис «4G-бокс» позволяет накапливать до 18 ГБ трафика, а с помощью услуги «Все сети» можно превращать внутрисетевые минуты в минуты на звонки абонентам любых белорусских операторов. А теперь появилась ещё и возможность звонить без ограничений на пять номеров в сети любого мобильного оператора Беларуси.


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