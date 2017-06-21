2017-06-21 14:16:23
Huawei ускорит ключевой бизнес операторов
Huawei готов предложить мобильным операторам систему хранения данных, способную обеспечить обработку в течение секунды до 4 миллионов пользовательских операций ввода/вывода. Такая высокая производительность стала возможна благодаря технологии нового поколения All- Flash – OceanStor Dorado V3.
Продукт от Huawei – это ответ на сформированную тенденцию современного цифрового общества: стремительный рост потребления мобильного трафика и количества «умных» устройств. Как результат – потребность операторов связи в еще более оперативной обработке информации, незамедлительной реакции на запросы пользователей и безопасном хранении данных.
Уже сегодня технология All- Flash является неотъемлемой частью центров облачных данных, а система обработки и хранения информации от Huawei полностью удовлетворяет требованиям подавляющего большинства из них. Продукт по своему прикладному значению не имеет конкурентных аналогов и отличается позитивным опытом мирового внедрения, что предполагает операторский выбор в пользу именно этого решения.
Так, OceanStor Dorado V3 применяет запатентованные технологии повышения надежности Huawei, алгоритмы коррекции ошибок LDPC, архитектуру с полным резервированием. Эти технологические особенности позволяют добиться трехкратного увеличения срока службы твердотельных накопителей, справиться с отказом трех дисков одновременно. Кроме того, по свидетельству специалистов компании, Dorado V3 обеспечивает уровень доступности не ниже 99.9999% и гарантирует надежную и бесперебойную работу пользовательских сервисов.
Продукт от Huawei был представлен на телекоммуникационной выставке «ТИБО 2017» и готов подтвердить свое технологическое и практическое превосходство. В Беларуси проект реализуется в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud.
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