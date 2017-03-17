2017-03-17 09:31:40
Шанс заявить о своем стартапе на весь мир
Центр поддержки и предпринимательства ООО «Стартап технологии» открывает прием заявок на участие в международной «Битве стартапов» 7 апреля 2017 года в рамках выставки-конференции InnoTech Ukraine-2017. В битве примут участие проекты из Восточной Европы, а оценивать их будут украинские и европейские инвесторы.
Выставка-конференция InnoTech Ukraine состоится уже в третий раз и традиционно соберет лучших экспертов отрасли, разработчиков, а также компании, применяющие инновационные технологии в бизнесе, образовании, медицине, промышленности.
Участниками мероприятия станут передовые компании, талантливые разработчики и все те, кто инициирует внедрение новых технологических достижений во все сферы нашей жизни.
На выставке-конференции InnoTech Ukraine организаторы обещают показать прототипы и уже работающие инновационные устройства, разработанные украинскими и зарубежными инженерами. Среди новинок техники — роботы, дроны, 3D-принтеры и многое другое. Помимо последних разработок робототехники, гости узнают об актуальных трендах smart-технологий, медицины, образовательных тенденций.
Для участия в международной битве принимаются стартапы pre-seed-стадии по темам: robotics, 3d technology, healthcare technology, smart technologies, education.
Стартапы будут оцениваться по следующим критериям:
• готовность продукта к продвижению;
• инвестиционная привлекательность проекта;
• актуальность разработки.
Уникальность мероприятия состоит в том, что оценивать представленные стартапы будет не только жюри, но и посетители мероприятия, а также ваши оппоненты в битве.
Стартапы, набравшие наибольший средний балл, получат призы от партнеров конференции – HUB 4.0 и Quadrate 28:
Конференция позволит стартапам найти новые направления для инвестиций в инновационные технологии, обменяться опытом, получить качественный фидбек для продвижения своего стартап-проекта от жюри, экспертов индустрии, посетителей форума.
Для участия в отборе кандидатам необходимо прислать презентации в формате ppt и pdf на русском и английском языках.
Формат презентаций -- питч-сессия. На одно выступление будет отведено 5 минут — 3 минуты на презентацию продукта и ещё 2 на вопросы, замечания и рекомендации жюри.
Заявки от авторов принимаются на e-mail: registration@startupweekend.by до 31 марта 2017 года по предварительной регистрации.
Ознакомиться с программой мероприятия и приглашенными спикерами можно на официальном сайте https://innotech.ua.
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