2017-03-16 20:03:36
Эксклюзивная одежда для футбольных болельщиков ФК «Шахтер»
Игра в футбол не утрачивает интереса мужской аудитории уже на протяжении нескольких столетий. У каждой эпохи - свои любимые команды и кумиры. Истинные фанаты легендарной отечественной команды «Шахтер», основанной еще в 1936 году, могут приобрести качественные куртки-бомберы, свитшоты, футболки, шапки, майки, футбольные штаны с логотипом всемирно известного клуба.
Высокое качество изделий
Предложенные товары обладают рядом плюсов:
- натуральные хлопковые ткани приятные на ощупь;
- изделия сохраняет свою первоначальную форму даже после нескольких циклов стирки;
- одежда устойчива к истиранию и образованию катышков благодаря структуре ткани (трикотажу под названием пенье);
- производитель использует только гипоаллергенное сырье для пошива продукции;
- фасоны одежды актуальны в этом сезоне благодаря качеству лекал;
- внимание швей к мельчайшим деталям в процессе пошива удобной спортивной одежды;
- богатая цветовая гамма для принтов и вышивки, устойчивых к нескольким сотням стирок.
Преимущества заказа у нас
- постоянное пополнение ассортимента с продуманным дизайном;
- достаточное количество разных размеров;
- большой выбор моделей не только для мужчин, но и для женщин, почитающих футбольные традиции;
- продукция 100% качества, рекомендованная стилистами;
- высокий уровень сервисного обслуживания.
Оплата и оформление доставки
Свяжитесь с нашим менеджером для оформления заказа по контактному номеру или здесь. Вы можете выбрать оптимальный способ оплаты среди предложенных на сайте. Товар доставляется максимум на протяжении недели (при получении в отделении УкрПочты). Доставка Новой Почтой занимает всего 1-2 дня.
Наличие специальной одежды объединяет болельщика со своими единомышленниками при просмотре матча в спорт-баре, - на трибунах стадиона и в повседневной жизни. Разнообразьте с нашей помощью свой стильный гардероб болельщика «Шахтера»!
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