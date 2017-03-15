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2017-03-15 09:36:24

А Ваш стартап готов помериться силами за первенство?

Вы создали нечто прорывное в области искусственного интеллекта? Ваш продукт не имеет аналогов в мире? Тогда мы ждем Вас на первой международной конференции по использованию технологий искусственного интеллекта в Москве. Это шанс для Вашего стартапа представить Беларусь на международном уровне, прорекламировать свой продукт, получить консультации ведущих экспертов с мировым именем. Вызов брошен – Ваш стартап готов его принять?

Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» объявляет о начале приема заявок на первую международную конференцию по использованию технологий искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, которая пройдет в Москве 25 апреля 2017 года.

Мероприятие «AI Conference 2017» будет посвящено новейшим разработкам и идеям по применению инновационных AI-инструментов для оптимизации процессов, уменьшения затрат и повышения качества обслуживания клиентов. Ведущие зарубежные и отечественные специалисты отрасли на примерах успешных кейсов расскажут, как грамотно интегрировать AI в свой бизнес и получить от этого максимальную пользу.

В рамках конференции будут организованы:

·        Выставочная зона с презентацией последних разработок в области AI.

·        Круглый стол с экспертами отрасли.

·        Презентация стартапов в формате питч-сесий.

·        Встреча разработчиков и инвесторов – Speed dealing.

Конференция позволит стартапам получить помощь технологических экспертов и менторов, найти работающую бизнес-модель для своего стартапа, прорекламировать свой стартап ведущим бизнес-ангелам и венчурным фондам, наладить необходимые связи.

К участию в конференции приглашаются стартапы:

·        Работающие с технологиями искусственного интеллекта;

·        Работающие с большими данными, чат-ботами, робототехникой и в других IT- направлениях.

Для участия в отборе кандидатам необходимо прислать презентации в формате ppt и pdf на русском и английском языках.

Формат презентаций: на одно выступление будет отведено 6 минут — три минуты на презентацию проекта и столько же на вопросы от экспертов.

Заявки от авторов принимаются на e-mail: registration@startupweekend.by до 18 апреля 2017 года по продварительной регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ

Официальный сайт события: https://aiconference.ru.

Подробную информацию можно узнать у организаторов по телефону +375(29)384-93-50.

Торопитесь! Только лучшие стартапы из Беларуси получат право участвовать в международной битве стартапов 25 апреля в Москве.


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