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2017-03-15 09:10:03

Компания Tieto разработала первое в Кении цифровое карточное и платежное решение для Коммерческого банка Африки

Коммерческий банк Африки (Commercial Bank of Africa) объявил сегодня о запуске нового цифрового банковского решения и мобильного приложения под названием Loop. Pешение является первым в своем роде как в Кении, так и в регионе в целом. Компания Tieto разработала решение для электронных и мобильных платежей, способствующее более простому выпуску карт MasterCard и карт региональной системы Verve. Благодаря данной инициативе, Коммерческий банк Африки планирует привлечь 1 млн. кенийцев, не пользующихся банковскими услугами.

Уникальность разработанной Коммерческим банком Африки концепции цифрового банка заключается в том, что предлагаемая система ориентирована на высокую доступность в режиме онлайн с целью привлечения более молодого поколения. Данное решение позволит банку предлагать свои услуги кенийцам, у которых нет банковского счета, а также позволит обеспечить доступность всех необходимых операций на смартфоне, что освобождает клиентов от необходимости лично являться в филиал банка.

«Коммерческий банк Африки выбрал Tieto в качестве поставщика решений для выпуска карт и обработки платежей благодаря их богатому опыту в области платежных решений и проверенной репутации как в Кении, так и на международном уровне. Данная инициатива позволит нам обслуживать 1 млн. кенийцев, еще не охваченных банковскими услугами, и обеспечить эффективный онлайн-сервис на мобильных устройствах наших клиентов. Платформа Tieto Card Suite гарантирует стабильность и надежность услуг, которые мы хотим предоставить», – говорит Эрик Муриуки, генеральный директор New Business Ventures, Коммерческий банк Африки.

Решение Tieto облегчает процесс выпуска карт MasterCard и карт региональной системы Verve, а также позволяет клиентам осуществлять мгновенные денежные переводы со счета на счет и возможности простого управления транзакциями.

«Мы отчетливо видим насколько трансформировался банковский и платежный сектор в Кении, набрав стремительные обороты за последние годы. Инициатива Коммерческого банка Африки, направленная на предложение банковских услуг молодежи при помощи приложения для смартфонов, является смелой инновацией и перспективным подходом к банковским и платежным решениям. Нам было очень приятно работать вместе с таким инновационным партнером, который понимает необходимость придавать первостепенное значение своим клиентам», – отметил Марис Озолиньш, руководитель Retail Payments and Cards в компании Tieto. 


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