МТС к Новому году повысил качество голосовых вызовов В преддверии новогодних праздников МТС внедрил новую для Беларуси технологию Crystal Voice, которая поможет белорусам поздравлять друг друга по телефону в HD-формате. Разработка компании Huawei, ведущего производителя радиооборудования и телекоммуникационных решений, способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции.



При переходе из зоны действия одной базовой станции к другой некоторые звуки и даже целые слова иногда выпадают и не передаются второму собеседнику. Crystal Voice при помощи передового программного обеспечения анализирует получаемые сигналы сразу с двух базовых станций одновременно: выбирает более качественные фрагменты и доставляет второму абоненту.



Сходный принцип анализа голосовых фрагментов применяется и в технологии Crystal Voice Deep Сoverage, которую также внедрил МТС. Она предназначена для улучшения качества голосовой связи с абонентами, находящимися на границе зоны приема. Программное обеспечение за доли секунды более полусотни раз анализирует передаваемые фрагменты от абонента к базовой станции, выбирает из них самый лучший и направляет собеседнику.

Технология Crystal Voice одинаково полезна как в отдаленных населенных пунктах, так и в городской застройке: на верхних этажах, в глубине офисных зданий и помещений, в квартирах и частных домах. Для работы алгоритма улучшений инженеры МТС установили в RNC дополнительные аппаратные модули. Теперь во всех подобных случаях технология Crystal Voice снижает вероятность передачи некачественных фрагментов и повышает комфорт разговоров в 3G.



В ходе подготовительных работ к одному из главных праздников страны МТС внедрил Crystal Voice в Минске и Минском районе, на очереди – крупные города Беларуси. По данным мониторинга, уже зафиксирован прирост показателей качества передачи речи, что подтверждает на практике необходимость дальнейшего активного использования инновационной разработки от компании Huawei.



Сеть Network



Комбинация компьютеров и других устройств, связанных таким образом, чтобы пользователи могли обмениваться программами и техникой (например, принтерами) и общаться друг с другом. передачи данных МТС также готова к новогодней ночи. Мобильный 3G-интернет стал работать еще лучше, поскольку активные абоненты уже переходят на 4G и постепенно перераспределяют ресурсы сети третьего поколения. Таким образом, в часы наибольшей нагрузки абоненты смогут поздравлять другу друга как при помощи голосовой связи с технологиями HD Voice и Crystal Voice, так и совершать HD видеозвонки через интернет, организовывать прямые трансляции в Facebook и Periscope.



Для доставки поздравлений от тех абонентов, которые предпочитают использовать SMS вместо мессенджеров и социальных сетей, оператор реализовал решение, которое позволяет обмениваться короткими сообщениями без ограничений, в том числе и в праздничные дни.



Бесперебойную связь в круглосуточном режиме обеспечат усиленные дежурные бригады инженеров МТС при поддержке компаний-производителей оборудования, чтобы, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, ничто не отразилось на стабильности работы сети в новогоднюю ночь.



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