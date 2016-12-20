Определены победители конкурса «Стартап года 2016»

17 декабря в минском отеле «Виктории Олимп» состоялось главное событие стартап-сферы Беларуси - конференция и конкурс стартапов «Стартап года 2016».

Победителем конкурса стал стартап Eightydays.me, мобильное приложение, позволяющее самостоятельно планировать маршрут путешествия с посещением нескольких городов. Автор проекта Олег Тихонов взял пальму первенства уже второй раз подряд. Примечательно, что жюри, состоящее в основном из венчурных инвесторов из Беларуси, России, США и Израиля было единодушно в своем решении.

Второе место занял проект TRINITI, роботизированный кинезитренажер для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также реабилитации после инсульта.

Третье место занял мобильный сервис для управления звонками и уведомлениями Wandle.

Конференция «Стартап года 2016» проводилась центром поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» при поддержке Мингорисполкома во второй раз и собрала более 400 участников, около 30 стартапов, более 20 представителей венчурных фондов и бизнес-ангелов. Мероприятие стало ярким и незабываемым событием благодаря стараниям организаторов и поддержке партнеров. Генеральным партнером мероприятия выступал ОАО «Белагропромбанк». Золотым партнером выступила компания Happy Office.

Мероприятие стало итоговым, на котором был определен стартап года Беларуси. Все призеры получили ценные призы от партнеров мероприятия, обратную связь от экспертов и инвесторов.

На конференции были освящены важнейшие вопросы, касающиеся процесса запуска стартапа. Были освящены юридические стороны в работе стартапа, рассмотрены различные алгоритмы анализа и оценки инвестиционной привлекательности и способы работы с инвесторами. Стартаперы заслушали выступления ведущих экспертов.

По традиции открыл конференцию директор компании «Стартап технологии» Алексей Шабловский. С приветственным словом к участникам обратился председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Михайлович Рогащук. Он отметил важность развития предпринимательства в Беларуси, рассказал о действующих программах по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций.

Николай Рогащук отметил, что уже второй год подряд Мингорисполком принимает участие в таком широкомасштабном мероприятии для начинающих предпринимателей как «Стартап года». По его словам, становится доброй традицией, когда на одной площадке собирается такое количество начинающих предпринимателей, инвесторов, готовых финансировать успешные стартапы, и ведущих экспертов в области технологий и развития бизнеса. Для начинающих предпринимателей одним из самых эффективных методов поиска инвесторов для своего проекта является участие в конкурсах стартапов, где можно получить реальное финансирование, - отметил председатель комитета экономики.

С приветственным словом также выступил заместитель министра экономики Беларуси Юрий Адамович Чеботарь. В своем выступлении он освятил вопросы, касающиеся стратегии развития предпринимательской инициативы в Республике Беларусь.

В своем выступлении заместитель Министра подчеркнул значимость данного мероприятия, способствующего развитию предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.

Как отметил Юрий Чеботарь, Министерство экономики уже во второй раз принимает участие в республиканском конкурсе стартап-проектов «Стартап года», проводимом центром поддержки предпринимательства «Стартап технологии».

По словам заместителя министра экономики, в настоящее время стартап-мероприятия являются значимым инструментом социального отбора начинающих предпринимателей и проверки бизнес-идей на соответствие реальным условиям ведения бизнеса.

«Хочется также отметить, что мероприятие «Стартап года» имеет широкий общественный резонанс как со стороны стартаперов, презентующих свои бизнес-проекты, так и со стороны зарубежных инвесторов и белорусского бизнес-сообщества», - констатировал заместитель министра экономики, - и можно с уверенностью сказать, что цель мероприятия, которая состояла в создании площадки для проработки и коммерциализации продвижения прорывных идей в области инновационного предпринимательства, была успешно достигнута, а мероприятия подобного масштаба стало ярким примером развития стартап-движения на территории всей страны», - добавил Юрий Чеботарь.

Начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Виктория Байран, в своем приветственном слове ознакомила присутствующих с новыми проектами банка, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

Основная часть мероприятия была представлена рядом мастер-классов от руководителей IT-компаний, инвестиционных фондов и юридических фирм, в которых освящались проблемы оценки инвестиционной привлекательности стартапов, юридические аспекты ведения бизнеса, методиках разработки бизнес-моделей и вопросы монетизации. Большое внимание было уделено освещению основных ошибок, допускаемых предпринимателями при запуске стартапа. Начинающие предприниматели могли получить обратную связь от успешных стартаперов, создавших проекты мирового уровня, а также от известных венчурных инвесторов.

Конкурс стартапов проходил в 3 этапа. На первом этапе осуществлялся предварительный отбор проектов. Было отобрано порядка 30 проектов, заслуживающих внимания. По результатам как предварительного отбора, так и полуфинального питча было определено 10 лучших стартапов, которые представили свои проекты в финале конкурса. По итогу были определены три призера и, конечно, назван лучший стартап страны.

Победители получили ценные призы от корпорации Microsoft: доступ к софту компании (более 900 продуктов), облачным ресурсам Azure на сумму $27000 каждый, а также приглашение принять участие в партнерской акселерации и получить поддержку в развитии бизнеса. Компания Sven занявшему 1 место подарила мощную акустическую систему и другие призы.От компании Happy Office победителю досталось эргономичное рабочее кресло EVA.

Помимо техники, призеры получили сертификаты на получение различных бизнес-услуг. Открытое пространство и коворкинг «Кто такой Джон Голт?» предоставила призерам сертификаты на пользование коворкингом. Школа бизнеса и личностного роста «Территория Развития Альватерра» подарила призерам бесплатные сертификаты на различные тренинги. Студия иностранных языков POLYGLOT предоставила победителю сертификат на бесплатное обучение на любой курс английского, польского, немецкого, испанского языков, а для 2 и 3 мест бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club.

Приятным бонусом для победителей стали сертификаты активный отдых от компаний-партнеров. Среди них сертификаты на картинговые гонки на двухэтажной трассе и катание на сноуборде в Якутских горах, а также на роупджампинг и сертификат на обучение горнолыжному спорту от компании DAROO, сертификаты на посещение кинотеатров от компании BYCARD, сертификаты на лазертаг от компании Laserbattle. Партнер Deal.by предоставил призерам рюкзак и 2 термокружки. Также участники получили сувениры от Интернет-магазинов chasiki.by, Yoobao-shop.by, интернет-магазина Literatura.by и многие другие призы. Пряничная мастерская pernik.by не оставила без подарков жюри и экспертов конкурса.

Особую атмосферу мероприятию придали ведущие Добрина и Максим Лызо. Их энергетика и искрометный юмор придали неисчерпаемый заряд бодрости участникам. Хотелось бы отметить также вклад Дениса Козьминых, основателя Startup Bazaar (Москва), который вел финальную питч-сессию. При помощи своего юмора и обаяния он смог снять напряжение стартаперов, и сделать финал легким и дружественным.

Нельзя обойти вниманием и организацию зоны отдыха на мероприятии. Очки виртуальной реальности от компании VRGO стали хитом. Любой желающий мог покататься на лыжах, поиграть в Робин Гуда и даже полетать на космическом корабле. Стоит отметить также и предоставленные вниманию публики инновационные технологии: 3D-принтер, позволяющий превратить смоделированное на компьютере трехмерное изображение в реальные объект. На мероприятии была возможность воспользоваться еще одним полезным устройством - инстапринтером, который позволяет за считанные секунды распечатать любое изображение из Instagram.

Компания ООО «Стартап технологии» благодарит всех партнеров, кто оказал помощь в организации мероприятия.

Об организаторе

Организатором мероприятий «Стартап года 2016 является республиканский центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Организация проводит стартап-мероприятия в Беларуси, а также оказывает поддержку стартапам. Компания обладает экспертизой в области разработки веб-проектов, мобильных приложений, интернет-маркетинге, подборе персонала, построению отделов продаж и распределенных команд разработчиков. Информация Information



1. Термин используется и как синоним знаний, и как синоним данных. «Информировать» -значит сообщать что-то новое. Сообщение будет информацией, если оно меняет сложившуюся у потребителя картину мира.



2. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. о деятельности компании на сайте http://startupweekend.by.