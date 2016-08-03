В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей»

Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velcom и управляются посредством мобильной связи, сообщили в компании velcom и УП «Мингорсвет».

«Умные фонари» освещают все районы Минска. На них перешли как в центре города, так и в спальных районах. Мобильная связь также используется для управления уличным светом вдоль крупных магистралей, в том числе вдоль трассы до Национального аэропорта «Минск». Около 60% всех столичных фонарей теперь зажигают с помощью SIM-карт. Таким же образом контролируют и вечернюю подсветку зданий на большинстве улиц столицы.

Работает интеллектуальное освещение подобно системе «умный дом». Все фонари подключены к подстанциям, а если быть точным – небольшим контроллерам, в которых и установлены SIM-карты. Десятки датчиков собирают информацию о работе уличного фонаря, которая через контроллер и сеть velcom передается в систему. В «центр управления светом» стекается информация обо всех подстанциях, которые отвечают за работу фонарей и вечернюю подсветку в Минске.

«Умные фонари» в режиме реального времени оповещают операторов обо всех инцидентах. Например, диспетчер сразу узнает, если пропало напряжение, возникли проблемы с аккумулятором или взломана дверца подстанции. Столь же оперативна и обратная связь: ремонтная бригада сразу выезжает на устранение неполадок. Новые технологии позволяют свести к минимуму риск того, что кто-то останется на улице в полной темноте.

«Умные фонари» появились в Минске благодаря сотрудничеству УП «Мингорсвет» и компании velcom. Сегодня в столице для нужд уличного освещения используется более 500 SIM-карт, которые дистанционно включают, выключают и передают данные о текущем состоянии фонарей. «Мы перешли на M2M-технологии из-за простоты использования и низких затрат, отдав предпочтение оператору velcom, который традиционно обладает качественным мобильным покрытием», – пояснил старший инженер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет» Андрей Ширяков.

Меньше половины фонарей в Минске подключены к стационарным линиям связи или радиосети. Однако использовать мобильную связь проще и дешевле. «Если для того, чтобы поддерживать собственную радиосеть, нам нужно обслуживать габаритное оборудование, которое занимает отдельное помещение, то для управления 500 подстанциями с помощью SIM-карт нам достаточно одного компактного модема. Новые технологии повышают эффективность управления системой, а также сокращают капитальные и эксплуатационные затраты», – отметил Андрей Ширяков.

Всего в Минске сейчас насчитывается более 100 тыс. уличных фонарей, причем ежегодно их число растет на 10-15%. Новые улицы и кварталы обычно оборудуют подстанциями, которые «общаются» с диспетчером по мобильной связи. «Проект по развитию уличного освещения в Минске – один из наглядных примеров того, как M2M-технологии проникают в привычный нам мир. Благодаря этой технологии УП «Мингорсвет» сократило текущие расходы и повысило эффективность системы, а жители столицы, в свою очередь, могут быть уверены, что городское освещение будет и дальше работать стабильно, несмотря на растущие масштабы города», – обратили внимание в velcom.