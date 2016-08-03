В Минске назвали победителей Яндекс.Алгоритма

Яндекс подвёл итоги Алгоритма — ежегодного чемпионата по спортивному программированию. Финал состязания состоялся 29 июля в Минске. Победителем стал Егор Куликов, второе место занял Никола Йокич, а третье — Макото Соэдзима. Победители получат денежные призы: 300 тысяч российских рублей за первое место, 150 тысяч за второе и 90 тысяч за третье.

Все призёры Яндекс.Алгоритма-2016 — опытные спортивные программисты, победители и финалисты множества соревнований. Егор Куликов — бывший сотрудник Яндекса — в 2012 году выиграл турнир TopCoder Open, а в 2010 году — победил на Google Code Jam. Никола Йокич в составе команды Швейцарской высшей технической школы Цюриха выходил в финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Макото Соэдзима, выпускник Университета Токио, также побеждал на TopCoder Open (причём дважды — в 2010 и 2011 годах) и Google Code Jam, а в 2016 году занял первое место на конкурсе Facebook Hacker Cup. В составе команды Университета Токио он дважды завоёвывал золотые медали на ACM ICPC.

Местом проведения финального раунда Яндекс.Алгоритма стал Круглый зал Национальной библиотеки Беларуси. По традиции финал чемпионата проходит в городах, где есть офисы Яндекса. В 2013 году он состоялся в Санкт-Петербурге, а в 2014 — в Берлине. Минский офис Яндекса открылся в 2011 году. Там занимаются Поиском и Картами, делают Метро, Паспорт, Музыку и Метрику, а также работают над Почтой и Браузером. Также в Минске разрабатывают Толоку — краудсорсинговую платформу, где пользователи могут поучаствовать в развитии интернет-сервисов.

Яндекс.Алгоритм — ежегодный открытый чемпионат по спортивному программированию, который организует Яндекс. Он проводится с 2011 года и состоит из шести раундов по 100 минут. В каждом раунде участникам предлагаются 6 алгоритмических задач, составленных командой экспертов.

В 2016 году заявки на участие в чемпионате подали более 4500 человек из 70 стран. Более 230 зарегистрировавшихся — из Беларуси. В финале Беларусь представлял уроженец Гомеля Геннадий Короткевич, студент Университета ИТМО. Гена трижды подряд побеждал на Алгоритме — в 2013, 2014 и 2015 годах. В финальном зачёте 2016 года он оказался шестым.