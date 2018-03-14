Российский телеканал НСТ делает лучшее промо в Европе

Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.



Вручение премии состоялось 13 марта в итальянской столице Риме. В частности, были названы победители премии. Особо были отмечены работы телеканала НСТ, принадлежащего группе «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»), указано на сайте fertdesign.ru.

По мнению весьма авторитетного жюри, в которое входят знаменитые деятели индустрии, а также профессионалы из многих стран мира, постеры выпущенные телеканалом НСТ, которые анонсировали показы культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», «Пила», «Хеллоуин», получили серебряную награду PromaxBDA Europe Awards в номинации «Рекламная кампания проекта».



Российский телеканал НСТ впервые принял участие в престижном международном конкурсе и сразу получил мировое признание.

