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2018-03-14 19:24:07

Российский телеканал НСТ делает лучшее промо в Европе

Российский телеканал НСТ, также известный как «Настоящее Страшное Телевидение», победил в престижной международной премии в области дизайна, промоушена и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.

Вручение премии состоялось 13 марта в итальянской столице Риме. В частности, были названы победители премии. Особо были отмечены работы телеканала НСТ, принадлежащего группе «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»), указано на сайте fertdesign.ru.

По мнению весьма авторитетного жюри, в которое входят знаменитые деятели индустрии, а также профессионалы из многих стран мира, постеры выпущенные телеканалом НСТ, которые анонсировали показы культовых фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», «Пила», «Хеллоуин», получили серебряную награду PromaxBDA Europe Awards в номинации «Рекламная кампания проекта».

Российский телеканал НСТ впервые принял участие в престижном международном конкурсе и сразу получил мировое признание.


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