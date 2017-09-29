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2017-09-29 11:24:49

4G от life:) - теперь по всей стране

life:) открыл доступ к сети 4G для жителей Брестского региона. Скоростной мобильный интернет появился в Бресте, Барановичах, Дрогичине, Кобрине, Лунинце, Пинске и Пружанах.

Все абоненты life:), которые живут в указанных городах, могут воспользоваться специальным предложением и бесплатно получить 50 ГБ трафика. Для этого нужно отправить USSD-запрос *444#. Бонусный трафик можно потратить в соцсетях Вконтакте и Facebook, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса itv life:). При этом трафиком можно пользоваться в любой доступной сети – 2G/3G/4G.

Также по случаю запуска специально для Бреста оператор приготовил игру-квест, за участие в которой предоставляется 40 ГБ трафика. Чтобы получить бонус, нужно найти трех 4G-агентов life:). Первого – возле памятника 1000-летию Бреста, второго - возле ЦУМа и третьего – возле ресторана KFC. Каждому из них сказать кодовую фразу «Хочу 4G от life:)» и получить уникальный жетон. Все три жетона принести во флагманский магазин life:) в Бресте (ул. Советская, 68), показать паспорт и получить свой бонус. Игра пройдет 29 сентября с 14.00 до 18.00.

Брест замыкает список областных центров Беларуси, где появилась сеть 4G от life:). А это более 4 млн. человек, которые получили возможность пользоваться новой технологией передачи данных.

Карта покрытия 4G life:) будет расширяться и далее. Появление на ней новых населенных пунктов зависит от инфраструктурного оператора, в планах которого до конца года построить еще 200 новых базовых станций 4G.

Сегодня life:) предоставляет 4G-интернет уже в 32 крупных городах, а также в многочисленных населенных пунктах Минского района. Около 20% от числа всех пользователей мобильного интернета в сети life:) пользуются 4G. На первом месте среди городов Минск, на втором – Витебск. В среднем пользователь 4G потребляет 3,5 ГБ трафика в месяц. 


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