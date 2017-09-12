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2017-09-12 23:52:06

В мегаполисах прокат авто стал модным

Ежегодно сотни людей в крупных городах обращаются в фирмы по автопрокату. Причины такого решения бывают самые разные: собственный автомобиль находится в ремонте, а человек привык к свободному передвижению или совершает много деловых поездок в течение дня; свой автомобиль не соответствует формату деловой встречи - нужна более дорогая и престижная машина; необходим автомобиль в туристической поездке.

Известные туристические компании ежегодно зарабатывают миллионы на сотрудничестве с известными салонами автопроката. Выбирая куда поехать, человек интересуется, как взять в прокат авто: возможные варианты, надежные салоны, доступные цены, практичные условия.

Как сообщают менеджеры крупных туристических операторов, в их дополнительные услуги также входит прокат водителя вместе с комфортным автомобилем. Этим пакетом обычно пользуются туристы, которых ждет серьезная деловая поездка, и семьи, которым необходимо комфортное передвижение по незнакомой стране с опытным водителем.

Некоторые туристические фирмы также практикуют аренду автобусов, оснащенных кондиционерами, холодильником и детским сиденьем, на случай если этой услугой захочет воспользоваться туристическая группа или несколько семей, отдыхающих вместе.

Также салоны по автопрокату пользуются огромной популярностью у тех, кто желает приобрести авто и берет его в аренду для тестирования. Этот метод в последние годы набрал сильную популярность: покупателям выгодно хорошо испробовать несколько понравившихся моделей авто и только потом определиться с покупкой. Представители крупных и популярных автосалонов информируют покупателя о такой возможности, имея в наличие большой выбор моделей для аренды.


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