Входные двери из ПВХ завоевывают рынок

Сегодня потребителям представлен совершенно новый продукт, идущий в разрез с нашими традиционными представлениями - входные двери из ПВХ.

Данное изделие совершенно не похоже на привычные нам двери из дерева, но является практичным и недорогим вариантом для офиса, ресторана, предприятия быта или даже коттеджа.

Преимущества дверей их ПВХ

Среди очевидных плюсов установки такой двери можно выделить следующие:

прекрасная теплоизоляция и отсутствие сквозняков;

звукоизоляция;

повышенная прочность и отсутствие необходимости в тщательном уходе;

возможность изготовления изделия любой формы и любых размеров;

широкая палитра возможных цветов;

простой монтаж дверного блока.

Особенности конструкции

Двери из ПВХ могут быть дооборудованы доводчиками, а также стеклопакетами. В зависимости от назначения, возможна облегченная или, напротив, жесткая конструкция, а также усиленный профиль внутри створки. Также производителями представлены разные варианты замков, некоторые из которых обладают дополнительной защитой от взлома.

Почему не дерево?

В отличие от деревянных дверей, пластиковые не подвержены деформации в условиях повышенной влажности или резкого перепада температур. Долгие годы изделия из ПВХ сохраняют прекрасный внешний вид, не имея проблем с открыванием и закрыванием. Если сравнивать пластиковые конструкции с изделиями из металла, то последние, увы, со временем подвержены коррозии. ПВХ же таких проблем не имеет.

Вышеперечисленные достоинства, а также невысокая в сравнении с изделиями из других материалов стоимость конструкций из ПВХ говорят о том, что входные двери из данного материала будут и далее завоевывать потребителей и обретать все большую популярность.

Источник: https://plastokna.by

