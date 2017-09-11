Альфа-Банк заговорил по-белорусски с владельцами смартфонов

Альфа-Банк начал общаться через мобильный банкинг на белорусском языке. На нем заговорило приложение Insync.by, которым сейчас пользуется более 80 тыс. человек.

Мобильный банк научило общаться по-белорусски сентябрьское обновление. Владельцы смартфонов на OS Android и iOS могут выбрать родной язык в настройках. После этого вся коммуникация будет идти по-белорусски. При желании можно пользоваться версиями приложения на русском или английском языках.

Приложение Insync.by также получило двойные карты «А-Курс Pro»: одну – в белорусских рублях, другую – в долларах. Обе карты доставляют курьером на дом, посещать отделение банка не нужно. Их владелец может продавать и покупать валюту по одинаковому курсу, который всегда остается лучшим на рынке. Заодно в банке удвоили лимиты на обмен валюты и увеличили кэшбэк, который теперь составляет 1%.

Пользователи мобильного банка теперь могут бесплатно перевести на свой счет до 6000 рублей. Деньги можно перекинуть с карты любого банка. Сейчас это можно сделать и через WebPay прямо в приложении.

Мобильное приложение претендует на статус первого в Беларуси цифрового банка. Оно уже позволяет управлять счетами в любых валютах и вести учет игрового золота по кобрендинговым картам вселенной Wargaming. Теперь также можно заказать бонусную карточку Alfa-life и оформить виртуальную карту ёCard для безопасных покупок в интернете. Всё это теперь можно сделать со смартфона.

«По сути, Insync.by выходит за рамки привычного всем мобильного банка. С его помощью уже можно открывать счета, менять валюту, оплачивать платежи и переводить деньги со смартфона. Владельцам приложения практически нет необходимости посещать банковские отделения. В дальнейшем у приложения появятся и новые возможности», – подчеркнула руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка (Беларусь) Ольга Филипенко.