В Минске откроют магазин Apple Premium Reseller с секцией «гениев» В ТРЦ Galleria Minsk в конце сентября откроется магазин Apple уровня Premium Reseller. Новый i-Store будет работать в формате шоу-рума: стенды с последними моделями дополнят демо-зона Beats и специальная секция «гениев» с консультациями и обучением. Мировые новинки будут поступать сюда одними из первых.



Магазин с продукцией Apple займет помещение на первом этаже торгового центра. Площадь нового i-Store превысит 100 «квадратов». Он получит современный интерьер по стандартам Apple: мебель привезут из Европы, паркет – из Канады, а стены покроют световыми панелями.



Большое пространство получат стенды с новыми моделями, которые можно будет лично протестировать. Новинкой станет демо-зона Beats с одноименными наушниками. Рядом с ней поставят стол для обучения.



Магазин будет выделяться специальной секцией консультаций и обучения Flex Table. Каждый желающий сможет присесть за стол и получить помощь от «гения», в том числе по настройкам. Причем для этого необязательно что-то покупать.



«i-Store в ТРЦ Galleria Minsk станет новым центром притяжения покупателей Apple для Беларуси. Это не столько витрина с товарами, сколько уютное место, в котором можно одним из первых познакомиться с новинками, протестировать их и воспользоваться консультацией экспертов. Для нас важно создать в нем особую атмосферу для ценителей качественной техники», – пояснили в компании «Асбис», выступающей официальным дистрибьютором Apple в Беларуси.



В новом магазине соберут практически все устройства от Apple, а новинки будут завозить одними из первых в Беларуси. Цены будут на рыночном уровне, а в день открытия обещают порадовать специальными промо-предложениями. В i-Store также будет широкий выбор аксессуаров разных брендов и ценовых категорий. Более подробно можно почитать по ссылке http://chasmaster.by/vskrytie-avto



Владельцем нового магазина выступает компания «АСБК», открывшая в 2012 году i-Store на улице Ленина, 5. Однако практически все процессы, будь то выбор места, оформление магазина и обучение персонала, происходят с участием специалистов из Apple.



«Apple отслеживает каждую деталь, особенно когда речь идет о статусе Apple Premium Reseller. Все должно соответствовать высоким стандартам. Новый i-Store в Минске будет именно таким», – пояснили в компании.



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