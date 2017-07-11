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2017-07-11 12:36:17

На крупных железнодорожных вокзалах страны появился бесплатный Wi-Fi

С 10 июля мобильный оператор МТС и Белорусская железная дорога запустили в тестовом режиме бесплатный доступ в интернете по технологии Wi-Fi на  восемнадцати крупных железнодорожных вокзалах страны.

Пассажиры и гости могут воспользоваться бесплатным интернетом в залах ожидания и холлах вокзалов в Минске, Молодечно, Борисове, Орше, Лиде, Барановичах, Гродно, Пинске Лунинце, Жлобине, Гомеле, Калинковичах, Осиповичах, Могилеве, Кричеве, Бобруйске, Полоцке и Витебске.

В пресс-службе Белорусской железной дороге отметили, что выход в интернет обеспечивается через беспроводные LTE и  стационарные оптоволоконные соединения.

Услуга Wi-Fi будет запущена в коммерческую эксплуатацию 25 июля.


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