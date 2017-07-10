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2017-07-10 11:45:03

Игорная зона в Приморье переходит под федеральный контроль

Проекты игорного зала и гостиниц, которые планировалось закончить в ближайшее время в Приморском крае, теперь перейдут под федеральный патронаж, заявил Юрий Трутнев - представитель президента в ДФО. Недавно он уже провел встречу с новыми возможными инвесторами в Макао и теперь поделился некоторыми деталями сложившейся ситуации. По словам Трутнева, два контракта с нынешними инвесторами было расторгнуто, а также будут поданы иски за неустойку. Для любителей азартных развлечения предполагается создание залов с сотнями автоматов на подобии Das populärste Spiel sizzling hot, Book of Ra и других слотов, также планируются игорные залы на более чем 100 столов.

Несколько провалов за раз

Первый инвестор - MELCO, успел построить только одну небольшую гостиницу, когда в планах уже должны вестись работы и над следующими объектами. Вторую очередь работ ранее упомянутый инвестор значительно задерживает.
Второй проект от Naga World был сильно задержан из-за необходимости проведения археологических работ на строительной площадке. По заверениям представителей компании работы должны возобновиться в ближайшее время, в этом году, а полностью проект будет готов в указанные сроки.

Вице-премьер недоволен текущим положением дел, поэтому решил привлечь других инвесторов, которые бы смогли реализовать нынешние задумки в Приморье и развить игорную зону. Трутнев объяснил, что конкуренция за места для оборудования игорных залов на курортах довольно высокая, поэтому, еще несколько партнеров будет выбрать сложно. Скорее всего, для сотрудничества и развития игорной зоны Приморья будут привлечены компании с хорошей репутацией, такие как EnergyCasino, с извечностью во всем мире.

Сейчас Юрий Трутнев занимается переводом незавершенных проектов под федеральный патронаж и привлечением новых инвесторов для развития игорной индустрии в Приморском крае.



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