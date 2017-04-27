Весенний сезон 14 ИТ-Спартакиады стартовал 22 апреля

Честь своих компаний в весеннем сезоне 14 ИТ-Спартакиады будут отстаивать команды EPAM, IBA, ISsoft, TUT.BY, A1QA, Helmes, Intetics, EffectiveSoft, iTechART, Creacept. Соперники будут бороться за чемпионский титул в четырех дисциплинах: спортивном покере, лазертаге, мини-футболе, а также в новом для ИТ-Спартакиады турнире – по бадминтону. Соревнования будут проходить по субботам и воскресеньям на лучших столичных спортплощадках.

Специальные партнеры проекта

SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии

Экстремальный клуб NRJ

Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067»

Самая большая сеть квестов в мире «Клаустрофобия»

Развлекательный комплекс «Мистерия»

Парк чудес «Эврикум»

Галерея виртуальной реальности «ВИР»

Школа английского языка «English Pie»

Развлекательная игра «МозгоБойня»

«Академия покера»

Популярный паб «The Pub»

Служба доставки суши «ArtSushi»

Подарочный сервис Daroo

Барбершоп «Niki Sova»

Производитель наградной и сувенирной продукции «СпортПриз»







Информационными партнерами весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады выступают: белорусский хардварный портал Techlabs.by, портал о работе в сфере информационных технологий It-job.by, портал о работе в IT Dev.by, портал 42.tut.by, специализирующийся на новостях байнета ресурс Bybanner.com, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz, портал любительского спорта Оnetimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.





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