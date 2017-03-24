Стартап Kino-mo произвел фурор на крупнейшей выставке Ближнего Востока

21-23 марта 2017 года на выставке «CabSat-2017» было представлено изобретение нашумевшего белорусского стартапа Kino-mo. В мероприятии приняло участие около 900 компаний, представивших разработки в сфере цифровых и коммуникационных технологий. Дисплей по созданию 3D-изображений стал одним из запоминающихся технологий выставки.

Проект Kino-mo был разработан белорусами Кириллом Чикеюком и Артемом Ставенко еще в 2012 году. Суть идеи заключалась в том, что с помощью специальных технологий создавалось голографическое изображение на колесах велосипедов. В настоящее время проект развивается в 2-х направлениях – создание голографических изображений на колесах велосипедов и создание «парящих» в воздухе 3D-проекций. Разработка представляет собою дисплей (либо сеть дисплеев), создающих 3D-изображение. Дисплеи достаточно экономичны, а с помощью специального программного обеспечения ими можно управлять даже удаленно, а загружать изображение можно с помощью беспроводных технологий.

Уже в июне 2012 года стартап занял первое место в конкурсе стартапов в Великобритании «Pitch to Rich», который проводила компания «Virgin Media» Ричарда Брэнсона. Победителям достался внушительный приз – 150 тысяч фунтов стерлингов инвестиций. В 2016 году стартап презентовал свою технологию на международной технологической выставке CES 2016 в Лас-Вегасе. В результате был подписан инвестиционный контракт с Марком Кьюбаном. В нынешнем году стартап презентовал свой девайс на крупнейшей выставке Ближнего Востока CabSat-2017, где также произвел фурор.

Выставка CabSat-2017 организовывается ежегодно начиная с 1995 года компанией Dubai World Trade Centre. Здесь ежегодно презентуются новейшие достижения в области цифровых, информационных и коммуникационных технологий, технологий 3D, беспроводной связи, спутниковых систем и коммуникаций, IP-технологий. Выставка является крупнейшей в области цифровых и коммуникационных технологий на всем Ближнем Востоке и собирает сотни компаний со всего региона.