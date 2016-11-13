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2016-11-13 23:06:22

Корпорация Microsoft выступила партнером конференции «Стартап года 2016»

Корпорация Microsoft выступила партнером конференции «Стартап года 2016» и предоставила 3 сертификата BIZSMARK Microsoft Azure для трех лучших стартапов Беларуси.

Три призера бесплатно получат доступ к софту Microsoft (более 900 продуктов), облачным ресурсам Azure на сумму $27000 каждый, а также смогут принять участие в партнерской акселерации, получить поддержку в развитии бизнеса и многое другое.

В мероприятии «Стартап года 2016» примет участие технический евангелист Microsoft Антон Шунков!

Напоминаем, что конкурс «Стартап года» пройдет в Минске 17 декабря в отеле «Виктория Олимп» и соберет на своей площадке лучшие стартапы Беларуси, известных экспертов, бизнес-ангелов, венчурные фонды и других игроков индустрии. 

Конкурс «Стартап года» - прекрасная возможность для авторов показать себя и представить свой стартап, найти единомышленников, получить обратную связь от экспертного сообщества и, конечно, победить в конкурсе!

Сайт мероприятия:  http://startupbelarus.by

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