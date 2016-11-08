«Стартап года» — площадка для старта инновационных проектов

17 декабря в Минске состоится главное мероприятие уходящего года в сфере инновационного бизнеса — «Стартап года». Конференция и конкурс стартапов пройдут в отеле «Виктория Олимп», где соберутся самые перспективные стартапы Беларуси, бизнес-ангелы, представители консалтинговых компаний, производственных компаний, юридических фирм, технопарков, акселераторов, инкубаторов, сообществ предпринимателей, инвестиционных фондов, банков, торговых сетей, государственных структур, научных учреждений и крупных мировых корпораций.

Площадка «Стартап года» — это пространство для коммерциализации прорывных идей, где при помощи специальной методики будет организовано эффективное взаимодействие между авторами стартапов и представителями бизнеса, чтобы реализовать инвестиционные проекты в области интернета вещей (IoT), промышленности, финансово-технологическом секторе, медицине и сфере услуг.

На мероприятии будут представлены перспективные проекты из различных сфер бизнеса: от интернета вещей и облачных хранилищ до fintech-проектов и разработки мобильных приложений.

Презентации стартапов будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут как белорусские эксперты, так и приглашенные гости из России, Украины, Польши, Литвы и других стран. Таким образом, известность новых стартапов будет распространятся как на территории нашей страны, так и далеко за её пределами.

Критерии оценки проектов будут включать в себя жизнеспособность проекта, коммерческую привлекательность, масштабируемость и готовность команды донести свои идеи. По результатам голосования членами жюри будет определена тройка победителей конкурса «Стартап года». Проект, реализация которого на отечественном или зарубежных рынках видится экспертам наиболее реализуемой.

Для участия в конкурсе уже подано более 30 заявок из всех регионов Беларуси. В результате предварительного отбора будет отобрано порядка 10 лучших проектов. Вовлечение стартаперов из небольших городов и областных центров в мероприятие подобного масштаба станет ярким примером активного развития стартап-движения на территории всей страны.

После официальной части всех гостей мероприятия ожидает нетворкинг, где в неформальной обстановке можно будет продолжить обсуждение представленных проектов, а также организовано закрытое after-party, вход на которое доступен только при наличии билетов «VIP».

Участие в «Стартап года» имеет немаловажное значение для тех, кто следит за развитием высоких технологий в мире, прогнозирует положение и степень развития инновационных проектов в Беларуси и сам готов предложить результативное решение в определенном направлении. Получив ответный отзыв от именитых экспертов, у стартапера появляется возможность получить практику привлечения инвестиций или даже найти потенциального инвестора, а для компаний-партнеров это реальный шанс создать положительный имидж не только в стартап-сообществе, но и среди окружающей аудитории.

Крайний срок регистрации для авторов – 3 декабря.

Регистрация

Подробную информацию можно узнать на сайте http://startupbelarus.by.

Видеоотчеты и фотоотчёты с мероприятий можно посмотреть в социальных сетях Facebook и ВК.

Билеты можно приобрести на ByCard.

О компании «Стартап технологии»

Организатор мероприятия: ООО «Стартап технологии» – базовый центр поддержки предпринимательства, который с 2009 года регулярно проводит стартап-мероприятия Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Wееkеnd, #startuptime и др. Компания оказывает содействие предпринимателям в запуске инновационных и высокотехнологичных бизнес-проектов. Более 60 стартап-проектов получили инвестиции на сумму свыше 30 млн. долларов США.