Осенний сезон 13 ИТ-Спартакиады стартует уже в эти выходные!

Открытие осеннего сезона 13-ой Республиканской ИТ-Cпартакиады состоится субботу 8 октября 2016 года в картинг-клубе «Форсаж Уручье» (пр. Независимости, 154). Организатором проекта выступает PR-агентство «Приоритетные решения».

В этом году в соревнованиях примет участие 41 команда от 15 белорусских ИТ-компаний, а также ИТ-подразделений компаний других профилей. Соперники будут бороться за медали в 6 видах спорта: картинге, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, боулинге и настольном футболе (кикере), который в прошлом году стал дебютной дисциплиной в программе ИТ-Спартакиады и вызвал активный интерес участников. Турниры будут проходить по субботам и воскресеньям на лучших спортивных площадках города Минска.

Честь своих компаний в новом сезоне 13 ИТ-Спартакиады будут отстаивать команды EPAM, IBA, SoftСlub, ISSoft, Exadel, Wargaming, TUT.BY, Корпорация «Галактика», A1QA, Системные технологии, Colvir Software Solutions, Датастрим ДЕП, Realt.by, Oxagile, Qulix Systems.

Информационными партнерами ИТ-Спартакиады в этом году выступают белорусский хардварный портал TECHLABS.BY, портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, портал о работе в IT DEV.BY, портал 42.TUT.BY, специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов АФИША Belbiz, портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси HOTWORK.BY. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечит проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.

Специальными партнерами турниров 13 ИТ-Спартакиады стали: подарочный сервис DAROO, популярный паб The Pub, cамая большая сеть квестов в мире «Клаустрофобия», парк активного отдыха 0.67, центр тимбилдинга Teambuilder, экстремальный клуб NRJ, магазин спортивных товаров ZonaSporta, компания «Логотон» - ведущий в Беларуси поставщик сувенирной продукции для корпоративных клиентов, компания SVEN - производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии, Белорусский Государственный Музыкальный Театр, школа английского языка English Discovery School, фотограф Павел Котковец.

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