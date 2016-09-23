В Минске прошел конкурс «Интернет вещей #startuptime»

15 сентября в Минске прошел конкурс идей и передовых технологий «Интернет вещей #startuptime» – открытая площадка для начинающих стартаперов, инвесторов и экспертов, где разработчики смогли получить практические советы от компетентных экспертов IoT-индустрии, обсудить возможность сотрудничества или найти в команду единомышленников. Организатором мероприятия выступил центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии», официальными партнерами – интернет-магазинdeal.by и типография «Друк-С». Местом встречи команд стартаперов, экспертов в сфере IoT-технологий и инвесторов стало свободное пространство и коворкинг «Кто такой Джон Голт?».

На протяжении нескольких часов белорусские стартаперы из столицы и областных городов Беларуси представляли свои проекты в сфере интернета вещей, разноплановость которого варьировалась от средств для умного дома, офиса, города до облачных хранилищ, от медицинских устройств, до облачных сервисов. Оценивали проекты профессиональные эксперты, представители ведущих компаний в сфере интернет-технологий:

– Владимир Батаев, старший консультант в Zaz Ventures;

– Павел Янкелевич, менеджер по работе с парнерами SAP СНГ;

– Юрий Цвирко, эксперт в области эффективности действующих и вновь создаваемых программ лояльности;

– Алексей Гречанинов, CEO стартапа BeetsBlu;

– Антон Пинчук, представитель проекта deal.by;

– Денис Шаврук, Эксперт Программы консультационной поддержки частного бизнеса Европейского банка реконструкции и развития;

– Сергей Жуковский, бизнес-консультант в сфере интернет-маркетинга и информационных технологий;

– Глеб Рубанов, независимый консультант-аналитик;

– Сергей Татарчук, учредитель, генеральный директор типографии и издательства «Друк-С»;

– Александр Чуприс, вице-президент, генеральный менеджер «Энцевира»;

– Андрей Казьнин, генеральный директор «КапиталСтандарт»;

– Кирилл Волошин, соучредитель портала TUT.BY, крупнейшего хостинг-провайдера hoster.by и кафе NETTO.

Кроме того, в мероприятии принимали участие несколько инвесторов, которые не вошли в состав жюри.

Открыл мероприятие «Интернет вещей #startuptime» мастер-класс Сергея Жуковского, который рассказал участникам о последних тенденциях в сфере интернет-маркетинга и дал ценные советы по построению бизнеса.

После мастер-класса настало время самой главной части мероприятия – выступления авторов.

Выступления участников были яркими и запоминающимися, каждая команда стартаперов подошла со всей ответственностью к подготовке презентации и выступления, определила ключевые преимущества своего проекта, детально проработала обоснования его перспективности.

Глубокие вопросы и практические советы экспертов помогли авторам стартапов более четко и системно представить проекты и донести до инвесторов свои предложения. Каждый автор выкладывался и старался доказать, что его проект лучший.

По результатам голосования членов жюри первое место занял проект Pleasier, автор – Михаил Крупенков. Проект по разработке клавиатуры с touch-кнопками. При том, что каждую кнопку можно нажимать, клавиатура также может использоваться как touch screen.

Второе место досталось Олегу Перевышину и Сергею Леженко с проектом SMART Switch. Автором был предложен выключатель для «умного дома», который будет отвечать всем требованиям современной электронной техники.

Третье место завоевала Елена Заболоцкая, проект которой Restyle.Me представляет собой saas сервис для создания брендированных комиксов из любого пользовательского фото и видео с размещением контента офлайн на рекламных экранах, а также онлайн – в социальных сетях.

Победители были награждены подарками от daroo.by, интернет-магазина deal.by, языковых курсов Booster bay.

Кроме того, на мероприятии «Интернет вещей #startuptime» жюри отобрало 6 лучших стартапов, которым предоставлена возможность представлять Республику Беларусь на международной конференции «Интернет вещей», которая пройдет 29 сентября в г.Москва. По результатам голосования экспертов отборочный этап успешно преодолели следующие проекты:

– «Умный дом», автор – Сергей Джейгало;

– «Умные миски», автор – Дмитрий Бохан;

– SMART Switch, автор – Олег Перевышин;

– TELEPORT, автор – Сергей Винокуров;

– Eco City, автор – Вадим Ридзивилл;

– SeasonCard, автор – Дмитрий Хролович.

В результате последующих консультаций экспертов команда была пополнена еще четырьмя проектами проектами: Pleasier, Restyle.Me, TRINITI и SIGMA.

По словам директора ООО «Стартап технологии» Алексея Шабловского, стартапы, участвовавшие в мероприятии, находятся на разных фазах развития.

- Некоторые команды разработали программное обеспечение и сейчас создают устройство, – отмечает Алексей Шабловский – другие же – наоборот, разработали прототип устройства, а программное обеспечение им еще предстоит написать. На таких мероприятиях происходит трансформация проектов. В этом стартаперам помогает команда экспертов сообщества экспертов и инвесторов «Стартап технологии». Случаются слияния команд, пивоты, разрабатываются дополнительные надстройки продуктов. Сценарии развития могут быть различными. Это сложный процесс группового творчества. Таковы особенности технологических стартапов, поэтому мы не «загоняем» стартаперов в жесткие рамки «заданной темы». Инноваторы способны превратить обычную «железку» в «умное» устройство, а потом объединить их в сеть и т.д. Это требует не только времени, но и хорошего окружения. Мы видим своей задачей создание пространства для свободного творчества инноваторов и предпринимателей.

По словам Алексея Шабловского, сейчас центр «Стартап технологии» готовит команду лучших белорусских IoT стартапов для участия в белорусско-российской битве стартапов. Он также отметил, что центр «Стартап технологии» также подбирает инвесторов и экспертов для мероприятия «Интернет вещей». Белорусская группа инвесторов и экспертов будет впервые участвовать как в speed dealing, так и непосредственно в жюри.

О проектах

Первым свой проект «Умный дом» представлял Сергей Джейгало. Он разработал открытую программную платформу для комплексного управления автоматикой и информационной поддержки жизнедеятельности дома. Кроме необходимой информации автор представил наглядную модель своей разработки, что добавило экспертам уверенности в дальнейшей жизнеспособности стартапа.

Следующим был представлен выключатель «умного дома» – SMART Switch Олега Перевышина и Сергей Леженко. Этот проект эксперты оценили как грамотно проработанный и готовый к реализации. Главная идея стартапа заключается в создании многофункционального выключателя для умных домов.

Автор проекта «Умная миска» Дмитрий Бохан считает, что использование его разработки позволит владельцам домашних животных контролировать активность своих питомцев, уменьшать риск появления лишнего веса, а также экономить собственное время – до получаса в день. Кроме того, уезжая на несколько дней, можно быть уверенным, что животное сможет получать нужное количества жидкости и питания – для этого у «умной миски» предусмотрен режим дозировки пищи.

Самым опытным частником среди стартаперов стал Валентин Ярмолинский. Его проект под названием «Энерговизор» привлек внимание жюри, а упоминание факта использования нынешних разработок для белорусских спортсменов на Олимпийских играх добавило автору больше вопросов со стороны экспертов и инвесторов.

По сравнению с другими стартаперами, целью которых являлось привлечение внимания к своему проекту, в том числе и внимания инвесторов, представитель проекта Healthy Sun Павел Чехов принимал участие в конкурсе, чтобы получить профессиональную оценку своего стартапа со стороны экспертов. Данная разработка, а это браслет для определения ультрафиолетового излучения, позволит человеку контролировать уровень солнечного излучения и с учетом этого планировать своё время пребывания на солнце.

Ещё одной новинкой, значительно упрощающей повседневную жизнь, поделился разработчик проекта Pleasier Михаил Крупенков. Необычная клавиатура с toch-кнопками вызвала волну оживления среди участников, а эксперты постарались максимально точно определить степень готовности разработки и дальнейших планах стартапера, который не скрывал, что в планах уже стоит создание клавиатуры с 36-ю универсальными кнопками, которые кроме touch-свойств сохраняют функцию простого нажимания и печати.

Изначально заявив для участия проект Restyle.Me Елена Заболоцкая определила основную идею разработки как saas сервис по созданию брендированных комиксов из пользовательского фото и видео. Однако уже после нескольких минут выступления участники оживленно обсуждали увиденную презентацию, а в конце выступления заслуженно назвали проект стоящим белорусским конкурентом всем известного приложения Prisma. Кроме того, проект представляет возможность размещения генерируемого контента как офлайн – на рекламных экранах, так и онлайн – в социальных сетях.

Ещё одним стартапом в сфере облачных технологий стал проект Дмитрия Хроловича SeasonCard. Это система управления абонементами SeasonCard, которая представляет собой облачное решение, в котором клиенты и бизнесы связаны между собой через электронный абонемент, который доступен через мобильное приложение или веб-ресурс.

Наличием приложений, которые определяют уровень концентрации воздуха или степень освещения теперь никого не удивишь, — считают разработчики проекта OctoModus. Дмитрий Шматков, который представлял стартап, уверен, что микроклимат офиса должен исследоваться тщательнее, поэтому предлагает для этого свою разработку – систему устройств, которая позволяет определить значение параметров, влияющих на комфортность микроклимата в помещении.

Реабилитационная станция TRINITY, по словам представителя проекта Инессы Веевник, может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Это кинезитренажер, который позволяет осуществлять реабилитацию двигательных функций определенных групп пациентов. Аппарат работает по принципу согласованной работы модулей, которая позволяет формировать в мозге образ правильного движения и расширить представление о полезном двигательном пространстве.

Как побывать в любой точке мира и увидеть всё своими глазами, не выходя из дома? Представитель проекта TELEPORT Виталий Безносик видит решение этого вопроса в использовании своей разработки – сети онлайн камер 360 градусов, которая позволяет пользователю виртуально побывать в других городах. Несмотря на мировую конкуренцию и наличие уже существующих схожих проектов, разработчик уверен, что и его идея найдет отклик среди пользователей, а наглядная демонстрация возможностей онлайн-камеры позволила экспертам по достоинству оценить проект.

Не осталась без внимания и тема экологии. Проект Eco City автора Вадима Радзивилла, позволяет собирать информацию о качестве воздуха в конкретной местности. Данные в последующем используются для оценки влияния деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей.

Проект Вадима Киянко Bolge представляет собой мультифункциональное модульное медицинское устройство и имеет широкий диапазон использования: от медицинских диагностических центров до применения в домашних условиях, поскольку функционал прибора очень разнообразен.

Решение проблемы неуверенности и боязни публичных выступлений автор следующего проекта Александр Захаркевич видит в создании приложения EasyVisio – облачного сервиса, который будет содержать всю необходимую информацию и различные методики для обучения спикеров и подготовки презентаций.

Компания «Стартап технологии» поздравляет призеров и победителей отборочного этапа и желает успехов на белорусско-российской битве стартапов в Москве 29 сентября. А также приглашает авторов стартапов, инвесторов и экспертов принять участие в следующем мероприятии формата Internet#startuptime «Битва стартапов». По результатам конкурса будут определены лучшие 3 проекта, которые получат возможность представить Республику Беларусь на международном конкурсе «Континентальная Битва стартапов», 300 К 30 октября в Москве, где соперниками белорусских участников станут представители из России, Украины, Франции и Казахстана. Участие в конкурсе для авторов бесплатное. Присылайте свои проекты и разработки на info@startupweekend.by. Регистрация для всех участников обязательна. Дедлайн подачи заявок – 8 октября.











