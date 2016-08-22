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2016-08-22 23:28:34

МТС выпустил приложение «МТС Деньги» для Android и iOS

МТС при поддержке группы компаний «ИММО» и «Банка Москва-Минск» разработал бесплатное мобильное приложение «МТС Деньги», которое уже доступно в Google Play и App Store. Благодаря новой программе абоненты оператора могут с еще большим комфортом пользоваться одноименным сервисом со смартфонов и планшетов.

Популярный сервис «МТС Деньги» позволяет оплачивать различные услуги и товары с баланса лицевого счета МТС без какой-либо комиссии, а также автоматически информирует о выставленных счетах. Платежи проходят через хорошо знакомую белорусам республиканскую систему ЕРИП («Расчет») и надежно защищаются системой шифрования.

Пользоваться сервисом «МТС Деньги» можно как с компьютеров и кнопочных телефонов – через браузер и USSD-портал *373# соответственно, – так и с «умных» устройств. При этом новое приложение не только включает в себя всю функциональность веб-версии сервиса в адаптированном для гаджетов виде, но и предоставляет дополнительные возможности.

С помощью приложения «МТС Деньги» можно оплачивать любые услуги, доступные в ЕРИП: «коммуналку» и кредиты, мобильную связь и домашний телефон, интернет и ТВ, штрафы в ГАИ и обучение в школах и детских садах и многое другое. Самые распространенные опции легко обнаружить в каталоге, а специфические платежи – найти по ключевым словам. Кроме этого, пользователи могут добавлять операции в категорию избранных, просматривать историю платежей и повторять их в один клик, а также получать чеки по электронной почте.

Приложение «МТС Деньги» избавляет от необходимости запоминать номера своих лицевых счетов, как и даты и суммы периодических платежей. Как только пользователю будет выставлен счет за какую-либо услугу, он немедленно получит SMS-сообщение об этом и, таким образом, не пропустит срок оплаты и сможет погасить счет в один клик и без комиссии.

Совершать платежи через приложение «МТС Деньги» могут все физические лица – абоненты МТС. Для этого им нужно иметь положительный баланс лицевого счета (остаток после оплаты должен составлять не менее 30 копеек), а также сразу после установки программы пройти простую процедуру регистрации: ввести свой номер МТС и полученный в SMS код подтверждения, а затем придумать пароль.

«Выпуск мобильного приложения «МТС Деньги» стал следующим логическим шагом развития соответствующего сервиса, количество постоянных пользователей которого стабильно увеличивается. Теперь сервис не просто доступен, но и удобен на всех устройствах. Оплачивать услуги с баланса мобильного телефона МТС теперь с одинаковым комфортом можно как дома с помощью компьютера, так и в дороге со смартфона. Забегая вперед, добавлю, что мы уже запланировали очередной значимый виток в развитии сервиса «МТС Деньги», который наверняка порадует наших абонентов и о котором мы расскажем в ближайшем будущем», – отметил директор по маркетингу МТС Денис Терещенко.

Бесплатно скачать приложение «МТС Деньги» можно из Google Play и App Store.


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