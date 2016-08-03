Wi-Fi-поезд с баром и просторным салоном привез в Минск первых пассажиров

В Беларуси запустили Wi-Fi-поезд бизнес-класса, пассажирам которого во время поездки доступен бесплатный интернет. Уникальный состав начал курсировать между Минском и Гомелем. Пилотный проект по оснащению вагонов Wi-Fi совместно реализовали velcom и Белорусская железная дорога, сообщили представители мобильного оператора.

Новый современный электропоезд от Stadler открывает стране перспективный формат пассажирских перевозок – межрегиональные линии бизнес-класса. Среди основных отличий – просторный салон, отдельные места для крупного багажа и даже бар с напитками и сандвичами. Поезд позволяет разместить 382 человека, в том числе 16 пассажиров «первого класса». В одном из вагонов также оборудованы места для людей с ограниченными возможностями.

Одно из самых интересных новшеств – бесплатный Wi-Fi для пассажиров. В новом поезде можно пользоваться интернетом на любом отрезке пути, причем вне зависимости от скорости движения состава. Чтобы подключиться, нужно пройти авторизацию. Код доступа высылают с помощью SMS на номер мобильного телефона, и для этого необязательно быть абонентом velcom.

Предполагается, что всего между Минском и Гомелем будут курсировать два WI-Fi-поезда. Для velcom это первый столь масштабный проект по организации сети доступа по технологии Wi-Fi. «Мы рассчитываем и дальше развиваться в этом направлении. Нашими конкурентными преимуществами выступают развитая инфраструктура (сейчас 3G-сетью покрыто более 70% территории страны) и богатый опыт материнских компаний – America Movil и Telekom Austria Group, которые реализуют схожие проекты во многих странах мира», – отметили в компании.

Запуск нового поезда стал возможен после того, как был электрифицирован участок между Гомелем и Осиповичами. При этом направление из Минска в Гомель и обратно считается одним из самых популярных на железной дороге. На курсирующие между городами поезда билеты раскупают за несколько дней. Новый электропоезд позволит частично разгрузить пассажиропоток. На Западе формат скорых поездов InterCity весьма популярен: на него приходится большая часть междугородних пассажирских перевозок.