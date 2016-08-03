Oracle покупает компанию NetSuite

Корпорация Oracle объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении NetSuite самой первой облачной компании. Общая стоимость сделки составляет около 9,3 млрд долларов (109 долларов за акцию наличными).

«Облачные приложения Oracle и NetSuite дополняют друг друга и всегда будут сосуществовать на рынке, — отметил Марк Херд, генеральный директор Oracle. — Мы намерены инвестировать значительные средства в оба продукта, в их разработку и распространение.

«Мы ожидаем, что эта сделка, позволит Oracle уже в течение первого полного финансового года после её закрытия повысить доходы, рассчитываемые без учета требований GAAP», — заявила Сафра Кац, генеральный директор Oracle.

«В течение 18 лет NetSuite разрабатывает единую систему для поддержки бизнеса в облаке, — отметил Эван Голдберг (Evan Goldberg), основатель, технологический директор и председатель совета директоров компании NetSuite. — Объединение компаний принесет выгоды клиентам, сотрудникам и партнерам NetSuite».

«NetSuite только выиграет от глобального масштаба и охвата Oracle, мы сможем ускорить предложение наших облачных решений в большем числе отраслей и стран, — подчеркнул Зак Нельсон (Zach Nelson), генеральный директор компании NetSuite. — Мы чрезвычайно рады объединиться с Oracle для повышения темпов инноваций».

Оценка и обсуждение сделки были проведены под руководством специального комитета при Совете директоров Oracle , состоящего исключительно из независимых директоров. Специальный комитет единогласно одобрил эту сделку от имени Oracle и ее Совета директоров.

Процедуру приобретения планируется завершить до конца 2016 года. Для ее завершения требуется одобрение регулирующими органами и выполнение других условий, включая продажу акционерами NetSuite большинства находящихся в обращении акций NetSuite в рамках предложения о приобретении акций. Еще одним условием завершения сделки является приобретение большинства находящихся в обращении акций NetSuite, не принадлежащих руководителям или директорам NetSuite, или лицам, связанным с Ларри Эллисоном, членам его семьи, и любым аффилированным сторонам, в рамках предложения о приобретении акций.