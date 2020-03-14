реклама  

2020-03-14 16:27:01

Молодой миллионер из Новополоцка рассказал про свой бизнес в Москве

Предприниматель и инвестор из Новополоцка Виктор Зубик за десятилетие ведения бизнеса в Москве прошел хорошую школу. В его жизни были и головокружительные взлеты и большие финансовые потери. За несколько месяцев "черной полосы" он потерял более 10 млн российских рублей.

Сегодня Виктор Зубик продолжает развивать различные бизнесы, в том числе технологические. А ведь он не закончил ВУЗ, ушел. Свой стартовый капитал он создал, работая официантом.


В интервью YouTube-каналу "Стартап Технологии с Алексеем Шабловским" предприниматель откровенно рассказал про свои успехи и неудачи, инвестиции в московскую недвижимость и свой hardware стартап.

Смотрите интервью с Виктором Зубиком на YouTube.

 

 


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка