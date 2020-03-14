2020-03-14 16:27:01
Молодой миллионер из Новополоцка рассказал про свой бизнес в Москве
Предприниматель и инвестор из Новополоцка Виктор Зубик за десятилетие ведения бизнеса в Москве прошел хорошую школу. В его жизни были и головокружительные взлеты и большие финансовые потери. За несколько месяцев "черной полосы" он потерял более 10 млн российских рублей.
Сегодня Виктор Зубик продолжает развивать различные бизнесы, в том числе технологические. А ведь он не закончил ВУЗ, ушел. Свой стартовый капитал он создал, работая официантом.
В интервью YouTube-каналу "Стартап Технологии с Алексеем Шабловским" предприниматель откровенно рассказал про свои успехи и неудачи, инвестиции в московскую недвижимость и свой hardware стартап.
Смотрите интервью с Виктором Зубиком на YouTube.
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