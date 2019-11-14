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2019-11-14 21:08:05

В Беларуси появится мобильное приложение, которое поможет при пересечении границы

Правительство Беларуси одобрило два проекта международной технической помощи, включая разработку мобильного приложения для помощи в пересечении государственной границы, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Проекты утверждены постановлением Совета Министров Беларуси от 13 ноября 2019 г. № 760. В частности, речь идет также о проекте по укреплению потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством. Координатором данного проекта выступил Государственный комитет по имуществу.

Разработку мобильного приложения координирует Государственный таможенный комитет.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.


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