В Беларуси появится мобильное приложение, которое поможет при пересечении границы Правительство Беларуси одобрило два проекта международной технической помощи, включая разработку мобильного приложения для помощи в пересечении государственной границы, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Проекты утверждены постановлением Совета Министров Беларуси от 13 ноября 2019 г. № 760. В частности, речь идет также о проекте по укреплению потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством. Координатором данного проекта выступил Государственный комитет по имуществу.



Разработку мобильного приложения координирует Государственный таможенный комитет.



Постановление вступило в силу со дня его принятия.



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