реклама  

2019-09-11 20:50:09

В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег

В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег. Соответствующий проект постановления Совета Министров и Национального банка вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает bybanner.com.

Нормами проекта постановления предусматривается расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетах за приобретаемые товары (работы, услуги).

В обосновании к проекту постановления отмечается, что в Беларуси созданы правовые условия для совершения операций с электронными деньгами. Однако на практике использование такого средства платежа при приобретении товаров, работ, услуг не получило широкого распространения, хотя данное средство платежа имеет ряд преимуществ по сравнению с безналичными денежными средствами.

Предусматривается, что система расчетов с использованием электронных денег позволит покупателям проводить расчеты с субъектами хозяйствования за приобретаемые товары без использования банковской платежной карточки. Регистрация физического лица в системе расчетов с использованием электронных денег будет проводиться с помощью аутентификации в межбанковской системе идентификации.

Использование такого механизма имеет следующие преимущества: нет необходимости отчислений иностранным платежным системам Visa, MasterCard и др.; стоимость инфраструктуры для осуществления платежей с помощью электронных денег в несколько раз ниже по сравнению с инфраструктурой для оплаты с помощью банковских карточек; стоимость комиссии ниже по сравнению с комиссией за платежи банковскими карточками.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 сентября включительно на электронный адрес: 202_3@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка