Как бесплатно создать стартап неайтишнику и получить инвестиции?

Если у вас есть идея своего ИТ-продукта, но нет всех необходимых ресурсов, то вам придется принять серьезное решение: двигаться вперед или остаться на месте. Какое бы решение не было принято, это ваше право. Но, возможно, сейчас лучшее время для запуска вашего проекта.

Начать просто. Зарегистрируйтесь на странице акселерационноной программы, смотрите видеоуроки, выполняйте задания и получайте обратную связь своего наставника.

Программа завершится уже 17 мая. А 25 мая на конференции INVEST WEEKEND в Минске состоится презентация проектов, успешно прошедших акселерацию. Мероприятие соберет на одной площадке более 200 ИТ-предпринимателей, инвесторов и профессионалов рынка.

Известные ИТ-предприниматели и инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, разработки продукта, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.

Лучшие проекты могут привлечь инвестиции от инвесторов уже в ближайшие месяцы.

Победители конкурса INVEST WEEKEND будут приглашены на итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА» в декабре 2019 года.

Для участия в конференции INVEST WEEKEND в Минске необходимо пройти акселерацию до конца и получить бесплатное приглашение. Чтобы принять участие как зритель, достаточно самостоятельно зарегистрироваться на сайте http://startupbelarus.by и приобрести билет.



Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов» и другие. В 2019 году центр запустил первую в Беларуси бесплатную акселерационную программу онлайн. Это бесплатное обучение ИТ-предпринимательству и возможность глубокой проработки своего проекта под руководством опытных наставников. Лучшие проекты смогут привлечь инвестиции.