В Беларуси запустили первую криптобиржу

Компания Currency.com стала первой криптобиржей, зарегистрированной в Парке высоких технологий с момента принятия декрета № 8. Инвесторами проекта выступили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Сумму инвестиций в стартап в сообщении компаний не раскрывают.

Белорусская криптобиржа позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты. То есть теперь все белорусские держатели криптовалют могут официально продавать и покупать их на территории страны.

Еще одной особенностью проекта является то, что он выпускает свыше 10 000 токенизированных биржевых активов (со старта проекта будет доступно свыше 150 видов токенов), что делает белорусский проект первым в мире в своем роде, заявляют владельцы, пишет TUT.BY.

Предложение токенизированных биржевых активов рассчитано на криптоинвесторов. По словам руководителя проекта Currency.com Виктора Пергамента, в период неопределенности в отношении многих криптовалют криптоинвесторы ищут способы диверсификации своих криптопортфелей. Инвестиции в традиционные финансовые активы могут являться одним из таких способов. Однако для того, чтобы инвестировать в традиционные финансовые инструменты, инвесторы вынуждены конвертировать свою крипту в фиат. Предложение токенизированных биржевых активов Currency.com решает эту проблему. Токенизированный биржевой актив — это токен, который имеет экономическую ценность соответствующего биржевого актива: акции, индекса, драгоценного металла или сырья.

«Например, если инвестор приобрел токен Apple.CX, он начинает нести убытки или получать прибыль аналогичным образом, как если бы он купил акцию Apple. Ему будут производиться выплаты, аналогично суммам дивидендов, получаемых владельцами акций Apple. Важная особенность, что операции с токенами освобождены от налогообложения до 2023 года. Каждый токен, выпущенный Currency.com в обращение, обеспечен. Когда клиент покупает токен, представляющий, например, акции Apple или Tesla, то Currency.com приобретает акции этих компаний через инфраструктурного партнера, компанию Capital.com, регулируемую ведущими финансовыми регуляторами FCA и CySEC», — говорится в сообщении.

Для инвестирования можно использовать доллары США, евро, белорусские рубли и российские рубли, биткоин или эфир.

В соответствии с требованиями Парка высоких технологий, криптобиржа должна проходить периодический аудит одной из компаний большой четверки. Аудиторским партнером Currency.com Bel является Deloitte.

Помимо деятельности криптобиржи, Currency.com будет оказывать компаниям услуги по выпуску ICO (initial coin offering) и TSO (tokenised securities offering) для проектов, одобренных советом стартапа.

Это означает, что любая компания любой формы собственности может выпустить собственные токены, токенизированные активы и начать котировать их на бирже. При наличии большого количества инвесторов это обеспечит спрос и доступ для таких компаний к альтернативному источнику финансирования, отличному от традиционных банковских кредитов, выпусков облигаций или выхода на IPO.

«К примеру, свои токены может выпустить лизинговая компания, которая таким образом будет финансировать приобретение оборудования или недвижимости для клиентов. Прибыль от реализации проекта будет выплачиваться владельцам токенов, проинвестировавшим проект», — говорится в сообщении.

Как заявляют разработчики, привлечение в экономику страны финансовых ресурсов, направленных на развитие бизнеса, — одна из важных задач, которую сможет помочь решить первая белорусская криптобиржа.

Запуск проекта Сurrency.com стал возможным после принятия в 2017 году декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», который создал в Беларуси базовые условия для интеграции традиционной экономики, токенов и блокчейна.

Напомним, что резиденты ПВТ получили налоговые льготы до 2049 года, были введены некоторые положения английского права, а у иностранных резидентов ПВТ появилась возможность работать без спецразрешения и визы непрерывных полгода. Список видов деятельности резидентов дополнили криптовалютными биржами, операторами обмена криптовалют, майнингом, киберспортом и т.п. Были узаконены смарт-контракт, блокчейн, майнинг, токены и т.п. До 2023 года все операции с токенами освобождены от налога на прибыль и НДС.