На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Беларуси.

На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Angels Band Валерием Остринским.

Гость канала о стартапах и предпринимательстве поделился своим видением венчурного рынка Беларуси, а также рассказал как стартапу получить инвестирование в Беларуси.

Валерий Остринский дал несколько советов начинающим предпринимателям о том как начать свой бизнес, как строить команду. Валерий впервые подробно рассказал о начале своего пути в бизнесе. Также Валерий поделиться информацией о том, как и во что, на его взгляд, стоит вкладывать деньги инвесторам. Бизнес-ангел высказал свое мнение по поводу того, чего не хватает белорусским инвесторам и рынку в целом.

Оставляйте свои вопросы в комментариях под видео, чтобы участвовать в розыгрыше книги от Валерия Остринского. Автор лучшего вопроса получит книгу «От нуля к единице» легендарного стартапера Питера Тиля, основателя платежной системы PayPal, одного из первых инвесторов Favebook, Airbnb, Linkedin и др.