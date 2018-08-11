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2018-08-11 18:00:39

На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Беларуси.

На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Angels Band Валерием Остринским.

Гость канала о стартапах и предпринимательстве поделился своим видением венчурного рынка Беларуси, а также рассказал как стартапу получить инвестирование в Беларуси.

Валерий Остринский дал несколько советов начинающим предпринимателям о том как начать свой бизнес, как строить команду. Валерий впервые подробно рассказал о начале своего пути в бизнесе. Также Валерий поделиться информацией о том, как и во что, на его взгляд, стоит вкладывать деньги инвесторам. Бизнес-ангел высказал свое мнение по поводу того, чего не хватает белорусским инвесторам и рынку в целом.

Оставляйте свои вопросы в комментариях под видео, чтобы участвовать в розыгрыше книги от Валерия Остринского. Автор лучшего вопроса получит книгу «От нуля к единице» легендарного стартапера Питера Тиля, основателя платежной системы PayPal, одного из первых инвесторов Favebook, Airbnb, Linkedin и др.

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