В Минске пройдет Guru Blockchain Forum

Приглашаем 26 мая в 11.00 на «Guru Blockchain Forum» – первый в Беларуси саммит, посвящённый Блокчейн технологиям и криптовалютам.

Ведущие мировые специалисты, разработчики, практики в рамках одного дня осветят все актуальные темы и сферы применения Блокчейн технологий и криптовалют для бизнеса.

Саммит позволит выстроить технологию реального дохода из криптовалют. Как шаг за шагом создать программу собственной финансовой независимости? Возможно ли получить новый источник дохода и зарабатывать «на автомате»? Как избежать ошибок и не натолкнуться на так называемые «подводные камни»? Просто и доступно на эти и многие другие вопросы ответят специалисты, являющиеся лидерами в своих сферах.

Среди спикеров саммита – Андрей Лавшин, гуру в области геймификации, один из немногих русскоговорящих учеников системы Octalysis, которая неоднократно была признана лучшей в мире.

Роберт Орландо Бекария – специалист в области Блокчейн технологий и создании Ботов на базе искусственного интеллекта, один из разработчиков платежной системы и криптовалюты «AltynCoin».

Денис Лавникевич – создатель первой белорусской криптовалюты Талер, эксперт по медиа-технологиям. Ярослав Романчук – президент научно-исследовательского центра «Мизеса», один из разработчиков Антикризисной платформы Объединённых демократических сил.

Сергей Чалый – экономический обозреватель, приглашённый эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS).

Место проведения саммита: г. Минск, ул. Красноармейская, 36, гостиница «Пекин».

Приобрести билеты, а также получить дополнительную информацию можно на сайте http://blockchain-forum.by.

Для аккредитации СМИ, а так же по вопросам предварительного освещения мероприятия обращайтесь по номеру: 8029 267 25 12.