реклама  

2018-04-09 15:45:25

В Минске пройдет Guru Blockchain Forum

Приглашаем 26 мая в 11.00 на «Guru Blockchain Forum» – первый в Беларуси саммит, посвящённый Блокчейн технологиям и криптовалютам.

Ведущие мировые специалисты, разработчики, практики в рамках одного дня осветят все актуальные темы и сферы применения Блокчейн технологий и криптовалют для бизнеса.

Саммит позволит выстроить технологию реального дохода из криптовалют. Как шаг за шагом создать программу собственной финансовой независимости? Возможно ли получить новый источник дохода и зарабатывать «на автомате»? Как избежать ошибок и не натолкнуться на так называемые «подводные камни»? Просто и доступно на эти и многие другие вопросы ответят специалисты, являющиеся лидерами в своих сферах.

Среди спикеров саммита – Андрей Лавшин, гуру в области геймификации, один из немногих русскоговорящих учеников системы Octalysis, которая неоднократно была признана лучшей в мире.

Роберт Орландо Бекария – специалист в области Блокчейн технологий и создании Ботов на базе искусственного интеллекта, один из разработчиков платежной системы и криптовалюты «AltynCoin».

Денис Лавникевич – создатель первой белорусской криптовалюты Талер, эксперт по медиа-технологиям. Ярослав Романчук – президент научно-исследовательского центра «Мизеса», один из разработчиков Антикризисной платформы Объединённых демократических сил.

Сергей Чалый – экономический обозреватель, приглашённый эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS).

Место проведения саммита: г. Минск, ул. Красноармейская, 36, гостиница «Пекин».

Приобрести билеты, а также получить дополнительную информацию можно на сайте http://blockchain-forum.by.

Для аккредитации СМИ, а так же по вопросам предварительного освещения мероприятия обращайтесь по номеру: 8029 267 25 12.


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка