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2018-04-06 23:41:35

Американо-белорусская Workfusion привлекла $50 млн инвестиций

Американо-белорусская компания Workfusion — создатель систем роботизированной автоматизации процессов с офисом разработки в Минске — привлекла $50 млн инвестиций в раунде серии E, сообщили в компании.

Общий объём привлечённых компанией средств составил $118 млн. Компания Workfusion намерена направить инвестиции на расширение мировой экспансии и углубление исследований в области использования искусственного интеллекта для автоматизации труда.

«Спрос на наши продукты вырос на 850 процентов в 2017 году, обозначив важность технологий искусственного интеллекта в автоматизации таких бизнес-процессов, как регистрация клиентов, обработка требований в страховании и учёт финансов», — рассказывает CEO компании Алекс Ляшок.

Лидерами очередного этапа инвестиций стали Hawk Equity и Declaration Partners. Кроме этого, в новом раунде приняли участие и предыдущие инвесторы компании, среди которых Georgian Partners, iNova Capital и NGP Capital.


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