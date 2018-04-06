Американо-белорусская Workfusion привлекла $50 млн инвестиций Американо-белорусская компания Workfusion — создатель систем роботизированной автоматизации процессов с офисом разработки в Минске — привлекла $50 млн инвестиций в раунде серии E, сообщили в компании. Общий объём привлечённых компанией средств составил $118 млн. Компания Workfusion намерена направить инвестиции на расширение мировой экспансии и углубление исследований в области использования искусственного интеллекта для автоматизации труда.



«Спрос на наши продукты вырос на 850 процентов в 2017 году, обозначив важность технологий искусственного интеллекта в автоматизации таких бизнес-процессов, как регистрация клиентов, обработка требований в страховании и учёт финансов», — рассказывает CEO компании Алекс Ляшок.



Лидерами очередного этапа инвестиций стали Hawk Equity и Declaration Partners. Кроме этого, в новом раунде приняли участие и предыдущие инвесторы компании, среди которых Georgian Partners, iNova Capital и NGP Capital.



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