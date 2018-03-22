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2018-03-22 17:47:39

Суть феномена продающего сайта

В большинстве случаев клиенты не правильно понимают саму суть феномена продающего сайта. Продающий сайт не может представлять из себя исключительно страницу в Интернете, на которой будут размещены контакты организации и информация об оказываемых услугах / предлагаемых товарах. Но и не стоит полагать, что сайт сам продаст товар, а компания будет только удовлетворять поступающие заявки и грести деньги лопатой.

В данном вопросе крайне важно понимать, что есть конверсия и какой она бывает. В нашем случае конверсия - это превращение клиентов из потенциальных  в  реальных. В отношении сайтов принято выделять 2 порядка конверсии: первый и второй. В первом случае она возникает на пути «посетитель - клиент». Во втором - «клиент - продажа». Все это важно учитывать при создании.

Крайне важно перед началом процесса создания такого сайта понять, с какой  целью это делается. Разумеется, прежде всего, у вас есть идея что и кому продавать. Именно здесь и стоит определиться с целью, которая может состоять как в получении прибыли (самое простое), так и в желании помочь решить проблемы ваших клиентов.

После этого следует создать портрет вашего потенциального клиента (целевой аудитории). Здесь можно учитывать пол, возраст, социальный статус, уровень заработка, семейное положение и прочее.

Важным в общем процессе является очерчивание проблемных полей целевой группы и составление плана по решению их (какой конкретно ваш товар/услуга могут помочь клиенту).

Не стоит забывать и о выделении преимуществ и выгоды товара. Почему именно к вам должны обратиться представители целевой аудитории? Позже собранная информация формирует основное наполнение страниц вашего сайта. Разработка продающего сайта. Компания Nomax предлагает свои услуги по созданию сайта и его продвижению.

В итоге, необходимо проанализировать статистики сайтов и понять, какие из наиболее популярных запросов подойдут для продвижения сайта вашей тематики. На сайте следует разместить не менее 5 статей, соответствующих поисковым запросам, а также проанализировать все наполнение сайта с этой точки зрения.  



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