В рамках 14 ИТ-Спартакиады завершился турнир по волейболу

19 ноября, в воскресенье, определились победители и призеры в многодневном состязании в рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады – в турнире по волейболу.













В этом году в соревнованиях приняло участие четыре ИТ-компании: ISsoft, IBA, EPAM, Exadel. Турнир прошел в два этапа: в кругом раунде места распределились следующим образом: EPAM, IBA, Exadel, ISsoft. В финальном раунде команды EPAM и IBA боролись за победу в турнире, Exadel и ISsoft – за третье место. После финального свистка места в состязании были определены: первое место в турнире заняла команда EPAM, второе место завоевала команда IBA, а третье место досталось команде Exadel.





















Помимо кубков, медалей, памятных призов и сувениров от организатора ИТ-Спартакиады – PR-агентства «Приоритетные решения» – победители и призеры получили подарки от спонсоров турнира по волейболу. Клуб интеллектуальных игр для взрослой публики «VS» предоставил подарочные сертификаты на игры серебряным призерам турнира по волейболу. Квесты «PodZamkom» наградили сертификатами на прохождение квестов в реальности (на 5 человек) золотых призеров соревнований. Кроме этого, партнер соревнований подарил скидку в 50% (на 5 человек) серебряным и бронзовым призерам по волейболу. Кафе «#Тепло» дарит сертификаты на 25 рублей лучшему игроку по волейболу. Музыкальная школа «Forte» наградит лучшего игрока турнира по волейболу. Скалодром «Трапеция» наградит сертификатами серебряных призеров по волейболу. Компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – предоставит акустику SVEN МС-20 лучшему игроку турнира по волейболу. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» предоставит сертификаты команде-победительнице по волейболу на 11 человек (на услуги парка веревочный город и скалодром). Стоматологическая клиника «Дентал Фэнтези» предоставляет сертификат лучшему спортсмену по волейболу (профгигиена полости рта). Батутный центр «Флай Сити» награждает сертификатами бронзового призера по волейболу. Центр иностранных языков «Viva Lingva» предоставит подарочные сертификаты на бесплатное обучение по английскому языку с нуля для розыгрыша по волейболу. Барбершоп «Beard Club» предоставит подарочные сертификаты на стрижку и коррекцию бороды и усов для розыгрыша по волейболу.





















В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, газета «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ» , специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, портал любительского спорта OneTimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию обеспечивает проект об отдыхе и развлеченияхRELAX.BY.

В самом разгаре соревнования по баскетболу. Приглашаем болельщиков поддержать любимые команды!



