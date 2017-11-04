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2017-11-04 11:37:40

Еще один белорусский стартап привлек крупные инвестиции

Агротехнический стартап из Беларуси OneSoil, разработал программный продукт, который на основе сельскохозяйственных данных с помощью машинного обучения помогает прогнозировать производительность сельского хозяйства. По данным сооснователя стартапа Вячеслава Мазая проектом заинтересовались фонд Haxus бизнес-ангелы Юрий Мельничек и Леонид Лознер. Они уже инвестировали в развитие проекта 500 тысяч долларов. Юридическое сопровождение раунда инвестирования осуществляла юридическая фирма «Алейников и Партнеры».

Юрий Гурский, учредительный партнер Haxus, так комментирует решение фонда инвестировать свои средства в проект «Индустрия сельского хозяйства оценивается сегодня в 3 триллиона долларов, и перемены ей жизненно необходимы. К 2050 году население планеты достигнет 10 миллиардов человек, в то же время лишь 40% земель будут пригодны для земледелия. Изменение климата только усугубляет ситуацию. С помощью современных технологий можно не только сократить расходы фермеров, но и выращивать экологически чистые продукты без лишних химикатов. Я рад, что фонд Haxus присоединяется к этой инициативе вместе с командой OneSoil». 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Основатели проекта, Слава Мазай, Всеволод Генин и Саша Яковлев, давно изучают возможности агротехнического сектора. Один из сооснователей пректа и главный научный сотрудник OneSoil Всеволод Генин отметил «В Беларуси средний фермер переплачивает порядка 400 тысяч долларов на 10 тысяч гектаров, для стран Западной Европы и Северной Америки эта цифра гораздо выше. Применяя технологии точного земледелия, можно сократить около 20% затрат. Вскоре все решения в сельском хозяйстве будут приниматься на основании аналитики собранных с полей данных. Это то будущее, которое мы строим уже сегодня».

По словам Вячеслава Мазая, сооснователя и CEO OneSoil, «Основной барьер для появления новых игроков на рынке — это время, необходимое для сбора и анализа данных, и здесь мы действительно в выгодном положении. Уже 3 года мы собираем данные с полей и создаем собственное оборудование для сбора данных и алгоритмы для их обработки».

Привлеченные инвестиции команда планирует потратить на ускорение разработки продукта. Основатели проекта уже в ближайшем будущем обещают показать рынку новый продукт.
Напомним, что OneSoil — это агротехнический стартап, развивающий платформу для точного земледелия. Платформа помогает осуществлять мониторинг посевных площадей, планирование операций, повышение урожайности и экономию ресурсов с помощью искусственного интеллекта. Команда разрабатывает собственное оборудование для сбора данных и алгоритмы для их обработки.


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