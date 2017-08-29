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2017-08-29 16:31:21

Обучение плаванию в Минске

Замечали ли вы, как часто отдых в представлении людей ассоциируется с нахождением возле воды - на море, на речке, озере и даже в бассейне или возле фонтана? Вода обладает целебной способностью восстанавливать силы человека, благотворно влияет на здоровье.

Однако нахождение в воде бывает и опасным, особенно, если не умеешь плавать. Многие взрослые люди, а не только дети, плавать не умеют, поэтому подвергаются риску. Насладиться отдыхом у воды взрослым и детям поможет обучение плаванию.

В Школе Плавания MySwimming созданы все условия и работают опытные тренеры: они помогают новичкам преодолеть свои страхи перед водой и полюбить плавание. Чтобы плавание не выглядело нелепым «барахтанием», а действительно помогало расслабляться и отдыхать, профессиональные тренеры обучают правильной технике дыхания и движения. Гармоничные, сбалансированные движения в воде выглядят красиво, позволяют чувствовать себя как рыба в воде. И научить этому может, конечно, только опытный тренер.

Уже с первой тренировки выявляются все опасения новичка, тренер объясняет все вопросы, и, выполняя указания тренера, удается быстро добиваться поставленной цели, т.е. научиться плавать.

Конечно, у каждого новичка есть свои предпочтения, поэтому каждый старается выбрать себе тот стиль плавания, который ему комфортнее. Задача тренера - помочь постичь выбранный стиль, усовершенствовать технику плавания, что и станет стимулом для изучения новых стилей, поможет чувствовать себя в своих действиях уверенно.

Обращайтесь в Школу плавания MySwimming.center - учитесь плавать с профессионалами, тогда ваш отдых у воды и в воде всегда будет веселым, интересным и разнообразным.



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