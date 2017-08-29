Больше половины белорусских школьников «живут» в интернете

78% белорусских школьников выходят в интернет каждый день – преимущественно в поисках развлекательного контента.

Респондентам из Беларуси предложили выбрать ответ на вопрос «Сколько времени ваши дети (братья, сестры) школьного возраста проводят онлайн?».

Выяснилось, что больше половины белорусских школьников буквально «живут» в Сети. Самый популярный вариант ответа – «целый день сидят со смартфоном или ноутбуком», его выбрали 51% респондентов.

Еще 27% школьников пользуются интернетом вечером, после уроков, когда домашнее задание выполнено.

В 12% семей принято ограничивать интернет-доступ – там дети выходят в Сеть Network



Комбинация компьютеров и других устройств, связанных таким образом, чтобы пользователи могли обмениваться программами и техникой (например, принтерами) и общаться друг с другом. только по выходным.

Наконец, 10% родителей пытаются запретить доступ в Сеть Network



Комбинация компьютеров и других устройств, связанных таким образом, чтобы пользователи могли обмениваться программами и техникой (например, принтерами) и общаться друг с другом. – именно столько респондентов выбрали вариант«Детям в интернете делать нечего».

Второй вопрос был адресован пользователям, которые разрешают школьникам пользоваться интернетом. Их попросили уточнить, что дети делают в Сети, перечислив все подходящие варианты ответа.

Выяснилось, что самое распространенное развлечение – социальные сети. 61% участников опроса отметили, что в их семьях школьники проводят время таким образом. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: http://avtovega.by/podveska.