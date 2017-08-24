Яндекс составил рейтинг развлечений белорусов

Яндекс.Деньги выяснили, как изменились расходы жителей Беларуси на развлечения по сравнению с прошлым летом. Для этого аналитики сервиса изучили данные о тратах пользователей на походы в театры, кино, музеи и другие места для проведения досуга.



В онлайне люди платили через Яндекс.Кассу, в офлайне — с карт Яндекс.Денег. Оказалось, что этим летом они потратили на развлечения в 6,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Средний чек вырос с 17,1 до 19,6 бел. руб.

Этим летом жители Беларуси стали гораздо чаще посещать спортивные мероприятия — по сравнению с прошлым летом число платежей за них увеличилось в 10,6 раза. Люди не забывают и о других видах досуга: так, покупок билетов в зоопарки стало больше в 8,5 раза, в цирки — в 8,3 раза, в театры — в 6,7 раза, на квесты — в 5 раз, в кино — в 4 раза. Многие предпочитают проводить свободное время в барах и ночных клубах — здесь количество платежей выросло в 5,6 раза.

Рейтинг самых популярных развлечений (по числу платежей через Яндекс.Кассу и Яндекс.Деньги).

Бары, рестораны Кино Спортивные мероприятия Театры Цирки, аттракционы Зоопарки, дельфинарии Концерты Выставки, музеи Квесты

Больше всего в среднем за раз жители Беларуси тратят на квесты — 134 бел. руб. Далее идут концерты — 58,8 бел. руб., театры — 49,4 бел. руб., зоопарки — 22,1 бел. руб., спортивные мероприятия — 19,6 бел. руб., бары — 18,6 бел. руб., кино — 13,5 бел. руб., музеи и выставки — 10,1 бел. руб. Самый маленький средний чек — в цирках и на аттракционах, 7 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Денег — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег. С помощью Яндекс.Кассы платежи принимают свыше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 30 миллионов пользователей.

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