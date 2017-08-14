velcom бросил белорусам беговой вызов на 100 000 рублей Белорусам бросили беговой вызов на 100 000 рублей. Именно такую сумму оператор velcom переведет в помощь детям, если за 10 дней с 26 августа по 4 сентября 10 тысяч белорусов вместе пробегут 100 тыс. км. Эти благотворительные средства перечислят на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации, рассказали в пресс-службе мобильного оператора.



Помимо помощи больным детям, благотворительная акция #velcombegom в этот раз преследует цель развития бегового движения. Инициатива призвана мотивировать выйти на пробежку даже тех, кто никогда раньше не бегал. Каждый желающий может внести свой «беговой» вклад в реабилитацию больных детей, причем в любой точке планеты. Принять вызов могут как профессиональные атлеты, так и любители и просто неравнодушные люди.



Благотворительная инициатива будет проходить в течение 10 дней в конце августа и начале сентября. Все километры, которые пробегут участники акции «#velcombegom: Вызов 100 000», будут подсчитывать в режиме онлайн, а результаты – размещать в открытом доступе. Чтобы принять беговой вызов, не обязательно быть абонентом velcom. Вклад каждого участника учтут вне зависимости от того, где и сколько он пробежал.



Для участия в «Вызове 100 000» нужно с 26 августа по 4 сентября взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража надо выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Всем бегунам предлагают активно делиться результатами пробежек в соцсетях и тем самым «передавать» беговой вызов друзьям и знакомым.



«Эта благотворительная инициатива будет отличаться от всего, что раньше проходило в республике. Мы не просто предлагаем менять километры на рубли, а бросаем беговой вызов всей стране, – подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. – Если белорусы смогут пробежать 100 000 км, то соберут 100 000 рублей в помощь детям. Как нам кажется, это воодушевит людей заниматься бегом и мотивирует сделать первый шаг на пути к укреплению своего здоровья».



Если белорусам удастся суммарно пробежать 100 000 км, то они «заработают» 100 000 рублей, которые velcom переведет на благое дело – они будут перечислены Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. В этом медицинском центре буквально «ставят на ноги» детей, которые пережили сложные операции, химиотерапию и др. Деньги, вырученные за благотворительные километры, пойдут на улучшение условий реабилитации юных пациентов.



В Республиканской детской больнице медицинской реабилитации надеются, что «Вызов 100 000» объединит тысячи белорусов во всем мире. «Безусловно, наши дети обеспечены самым необходимым для лечения, но хочется дать им большее для быстрейшего выздоровления и создать более комфортные условия юным пациентам, – отметила главврач больницы Галина Родионова. – Что важно, каждый желающий сможет внести свой вклад в помощь детям и заодно принести пользу своему здоровью. Все, кто примет вызов, сделают нечто большее, чем просто выход на пробежку».



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