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2017-02-22 12:43:20

velcom открыл в Минске необычную выставку трехцветных котов

В Минске открылась необычная выставка постеров трёхцветных мартовских котов, созданных белорусским художником Сергеем Стельмашонком. Экспозиция разместилась в velcom-центре и приурочена к 18-летию создания старейшего в Беларуси мобильного оператора, сообщили в пресс-службе.

Все произведения созданы художником специально к выставке. Графические листы выполнены в трех «фирменных» цветах – жёлтом, чёрном и белом – и наполнены аллегорией и скрытыми символами. По задумке автора, в образах котов зрители увидят себя и своих знакомых, смогут взглянуть на жизнь с иной стороны и – возможно, – задумаются о чем-то важном. 

Выставка предлагает совершить путешествие во времени и пространстве вместе с «четвероногими» персонажами. Коты размышляют на фоне звёздного неба, пишут мемуары и с довольным видом прогуливаются мимо городских зданий. Часть образов навеяна известными личностями и литературными персонажами: в частности, это касается кота в образе Шерлока Холмса на фоне Биг-Бена, кота Леонардо да Винчи и мурлыкающей «королевы», восседающей на троне. А вот кот с усами, образующими часовой циферблат, призван задуматься о скоротечности времени.

«Жёлтый, чёрный и белый – мои любимые цвета. Это нас роднит с velcom, который отмечает свое 18-летие, – объясняет Сергей Стельмашонок концепцию выставки. – Черный и белый, словно два полюса, а желтый – цвет золотой середины, то, что примиряет любые стороны и помогает избегать крайностей. Что касается постеров, то они прежде всего призваны создать людям хорошее весеннее настроение, однако могут и навести на философские размышления. Надо лишь внимательно посмотреть».

Генеральный директор velcom Гельмут Дуз в свою очередь отметил, что «талант художника позволил ему заметить и перенести на бумагу легкий и веселый нрав четвероногих персонажей. Ирония и оптимизм автора, отраженные в этих работах,  помогают поддержать творческий энтузиазм зрителей». 

Выставка продлится до 20 апреля в velcom-центре. Виртуальная экскурсия по графическим работам доступна на сайте мобильного оператора.

 Автор работ Сергей Стельмашонок известен как «художник, который рисует котов». Известный «котописец» окончил Академию искусств в 1978 году и более 35 лет работал в журналах и газетах в качестве иллюстратора. Оформил несколько книг, в том числе «Минские историйки», и издал серию книг-сказок о приключения котенка Коськи. Традиционно принимает участие в художественных выставках с произведениями на тему котов и кошек, а в свободное время ведет авторский арт-проект «Коты и Мечты».


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