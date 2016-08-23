Директор ЦПП "Стартап технологии" рассказал о тенденциях развития инвестиционного рынка Беларуси

Республика Беларусь - относительно молодое Государство на пересечении европейских торговых путей, соединяющих Запад и Восток. Страна имеет доступ к 183-миллионному рынку Евразийского экономического союза. Именно эти факторы определяют интерес иностранных инвесторов к Республике.

С другой стороны, Правительство страны прилагает достаточно усилий, чтобы улучшить условия для развития предпринимательства. Об этом свидетельствует тот факт, что по критерию "легкости ведения бизнеса" в 2016 году Беларусь в очередной раз обогнала Россию, Казахстан и Украину.

Директор Центра поддержки предпринимательства "Стартап технологии" Алексей Шабловский рассказал о тенденциях развития инвестиционного рынка Беларуси.

Алексей, расскажите немного о себе. В какой роли выступаете на Беларусском инвестрынке инвестор, ментор, предприниматель?



Я являюсь руководителем и учредителем центра поддержки предпринимательства ООО "Стартап технологии". Компания известна тем, что проводит в Беларуси мероприятия для предпринимателей и инноваторов Startup Weekend, Invest Weekend, различные стартап-школы, семинары и мастер-классы, а также оказывает непосредственную поддержку молодым компаниям в поиске инвестиций. Иногда я выступаю в качестве инвестора, вкладываю в бизнес-проекты суммы до 10 тысяч долларов. Но главной ценностью, которую мы культивируем, является экспертиза членов нашего сообщества предпринимателей и инвесторов. Наши эксперты консультируют предпринимателей подчас совершенно бесплатно. Качественные проекты мы с удовольствием представляем бизнес-ангелам и инвестиционным фондам, организуем специальные встречи с участием стартаперов и инвесторов.



Мы также помогаем подготовиться к презентации перед инвестором, более глубоко проработать проект. Эксперты нашего сообщества консультируют предпринимателей по вопросам бизнеса, привлечения инвестиций, маркетинга, кадров и управления.

Какие тенденции инвестиционного рынка Беларуси Вы можете выделить за последние два года? Чем они продиктованы?

За последние два года ситуация существенно переменилась. Стало заметно больше частных инвесторов, больше свободных денег. Стали появляться группы инвесторов. Причин тому несколько. Одна из главных - кризис. Компании не могут жить по-старому, поэтому они пытаются найти новые идеи и решения для развития. Из-за того же кризиса некоторые ниши бизнеса "умирают" и предприниматели ищут новые перспективные направления.





Насколько инвестиционный климат страны способствует запуску и развитию стартапов?

Инвестиционный климат постепенно улучшается. Беларусь поднялась на 44 место в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) "Ведение бизнеса" (Doing Business). На дальнейшее повышение позиций направлены усилия как государства, так и частного бизнеса.

Когда мы рассказываем иностранным партнерам о инфраструктуре поддержки бизнеса, существующей в Беларуси, и нашем движении предпринимателей, они искренне удивляются. А когда посещают Беларусь воочию убеждаются, что это современная страна, в которой комфортно вести бизнес. Наиболее развиты у нас машиностроение, энергетика, информационные технологии, химическая промышленность, металлургия, приборостроение, сельское хозяйство, добыча калийных удобрений, аграрный и экологический туризм, деревообработка, ​медицина, ​фармацевтика, ​​военно-промышленный комплекс, пищевая промышленность и строительная отрасль.

Отдельно хотелось бы выделить направление стартапов, где Беларусь демонстрирует значительные успехи. Этому способствует высокий уровень образованности жителей страны и интеллектуальный потенциал.

Какие отрасли (или проекты) пользуются наибольшей популярностью среди инвесторов?

В последние годы большинство проектов, которые участвуют в мероприятиях Startup Weekend, Invest Weekend и "Стартап года", относятся к сфере информационных технологий. Наибольшую известность завоевал белорусский стартап - победитель Minsk Startup Weekend - Maps.me, который был продан Mail.Ru Group за несколько десятков миллионов долларов США.

Есть и другой тренд - создание малых промышленных предприятий. Очень активно развивается сфера услуг. Наблюдается динамичное развитие агроэкотуризма. Среди проектов, которые участвовали в наших мероприятиях и программах хочется отметить скалодром "Трапеция" и медицинский стартап Triniti. Оба проекта стали победителями Minsk Invest Weekend в течение 2015 года, после чего нашли инвесторов, и теперь успешно реализуются.

Какую позицию в развитии инвестрынка Беларуси занимает Государство?

Нас не могут не радовать усилия государственных структур по поддержке бизнеса, особенно малого. Реализуется Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., направленная на поддержку и развитие стартап-движения.

Еще очень много чего предстоит сделать в этом направлении. В частности, необходимо на конкурсной основе предоставить частным центрам поддержки предпринимательства финансовые ресурсы на поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест, новых бизнес-проектов и привлечение иностранных инвесторов, как это происходит в других странах. Я полагаю, что частные ЦПП могут очень эффективно использовать государственные деньги для развития экономики.

Какие советы Вы можете дать начинающим инвесторам и предпринимателям (по отдельности), которые только планируют начинать работать на инвестрынке Беларуси?

Одним-двумя советами не обойдешься. Слишком многое хочется сказать предпринимателям и инвесторам. Если коротко, то я советую ничего не бояться, и делать шаги к цели. Делать эти шаги нужно обдуманно и с правильными людьми. Все остальное - дело техники. Вести бизнес не сложнее, чем работать по найму. В сообществе предпринимателей и инвесторов ЦПП "Стартап технологии" всегда можно найти партнеров, инвесторов, различных профессионалов и просто опытных людей. Приходите на мероприятия Startup Weekend, Invest Weekend, "Стартап года", стартап-школы, семинары и мастер-классы и др. Двери открыты.

Предполагает ли инвестиционный рынок Беларуси какие-то особые правила "инвестигры"? Другими словами, что обязательно нужно учитывать молодой компании, которая выходит на беларусский рынок?

Чтобы запустить инвестиционный проект в любой стране, нужно найти порядочного опытного партнера именно в этой стране. Такой партнер сможет решить любые вопросы.

Не стоит распылять ресурсы, потому что кредитные деньги дороги, а инвесторы хотят обычно больше, чем банки, потому что их риски выше. В "долине смерти" важна каждая капля "живительной влаги". Помнить об этом нужно всегда. Ведь одна-две неудачи могут привести к кризису с непредсказуемыми последствиями.

В то же время, не всякие деньги стоит брать. Нужно осознанно подходить к выбору инвестора, ведь с этим человеком придется в буквальном смысле прожить душа в душу минимум несколько лет, а если дело не пойдет, то доведется развестись полюбовно. Не менее важно правильно распределять доли, ответственность и риски.

Беларусское законодательство имеет ряд изъянов касающихся прав собственности и ответственности учредителей юридического лица. Поэтому нужно консультироваться с юристами-практиками. В Беларуси лучше действовать не на свой страх и риск, в одиночку, а сразу обратиться за поддержкой в отраслевую ассоциацию.

Каковы Ваши прогнозы развития инвестрынка Беларуси до 2020 года?

Беларусь будет интенсивно развиваться в этот период. Появятся новые инвестиционные фонды. Количество инвесторов будет постоянно расти. Основным драйвером роста экономики будет развитие промышленности, сферы услуг, ИТ, сельского хозяйства. Причем, во всех секторах будут развиваться высокие технологии.