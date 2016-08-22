МТС увеличил емкость сетей 3G и 2G в Минской области

Оператор МТС существенно увеличил емкость своих сетей 3G и 2G в Минской области, обновив радиорелейное оборудование на территории всего региона. Улучшения после проделанных работ коснулись как мобильного интернета, так и голосовой связи.

В ходе модернизации МТС обновил порядка 700 радиорелейных пролетов по всей Минщине. Существовавшее оборудование с поддержкой технологии TDM – временного мультиплексирования – уступило место более современным решениям на основе интернет-протокола – IP.

Емкость новых радиорелейных пролетов, установленных МТС, в разы превышает показатели прежнего оборудования – выигрыш составляет до 200 Мбит/с на один пролет. Благодаря этому специалисты оператора добились значительного – более чем в 6 раз – увеличения пропускной способности радиорелейной транспортной сети в Минской области. Положительный эффект от предпринятых МТС мер почувствуют в первую очередь пользователи мобильного интернета, так как передача данных создает более высокую нагрузку на сеть, чем голосовая связь.

«Интенсивное развитие передачи данных – один из приоритетов для МТС и главный тренд на рынке сотовой связи. С начала этого года мы проделали уже несколько серьезных шагов для того, чтобы жители Минщины пользовались еще более качественным мобильным интернетом. За счет строительства сети в стандарте UMTS-900 скорости 3G стали доступны во всех населенных пунктах региона, включая сельскую местность. А теперь, после перехода нашего радиорелейного оборудования с технологии TMD на IP, пропускная способность нашей инфраструктуры стала еще выше. Самый высокий спрос на мобильный интернет наблюдается в Минской области, поэтому она и стала первым местом проведения таких работ. Но в обозримом будущем мы реализуем аналогичные проекты и в других уголках страны», – прокомментировал технический директор МТС Алексей Тяжких.

Замена радиорелейного оборудования МТС в столичном регионе была выполнена в рамках комплексного обновления базовых станций 3G и 2G, которое началось в прошлом году. В планах оператора на ближайшее время – модернизация инфраструктуры в других областях Беларуси. которая стартует после необходимых предварительных технических работ.