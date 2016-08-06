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2016-08-06 15:43:08

В системе хранения данных компании ActiveCloud произошел технический сбой

4-5 августа у многих клиентов хостинг-компании ООО «Активные технологии» (ActiveCloud) наблюдались проблемы с доступом к ряду сервисов, включая услуги виртуального хостинга и CloudServer.

Чтобы выяснить что произошло, мы попытались связаться с офисом компании, но дозвониться туда нам не удалось. В ответ на наш письменный запрос в компании уточнили, что "4 августа 2016 года на одной из систем хранения данных компании ActiveCloud произошел технический сбой: из строя вышло несколько жестких дисков, что привело к превышению допустимого предела надежности RAID-группы".

На сайте компании нет ни сообщения для клиентов о произошедшем ЧП, ни извинения за причиненные неудобства.



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