реклама  

2016-07-28 12:15:24

На Комаровке появились арт-скамейка и бесплатный Wi-Fi

Альфа-Банк установил на минской Комаровке арт-скамейку с бесплатным интернетом. Пользоваться Wi-Fi-доступом может любой владелец смартфона, планшета или ноутбука, причем без каких-либо ограничений по времени или объемам трафика, рассказали в пресс-службе банка.

Арт-скамейка расположена по дороге на открытый рынок со стороны станции метро и по соседству с Домом мебели. По форме она напоминает огромную прищепку и логотип Альфа-Банка. Встроенный Wi-Fi-роутер круглосуточно обеспечивает бесплатным интернетом пользователей в радиусе 150 метров. Пользоваться Wi-Fi-доступом может каждый, вне зависимости от наличия или отсутствия счета в банке.

«Место для арт-скамейки выбрано неслучайно. Комаровка сейчас привлекает людей не только рынком, но и колоритной атмосферой. Теперь скульптуры Владимира Жбанова, такие как «Фотограф» и «Дама с собачкой», будут соседствовать с арт-объектом, отсылающим к современному искусству с его метафорами и аллюзиями. Минчане и гости столицы получили еще одно модное место, где можно бесплатно и сколько душе угодно пользоваться интернетом», – пояснили в Альфа-Банке.

Перед тем, как подключиться к бесплатному интернету, система попросит пройти авторизацию. Пользователю нужно ввести код доступа, который высылают с помощью sms на номер мобильного телефона. В дальнейшем повторять процедуру не требуется: код доступа можно использовать многократно.

Скамейка выполнена по образцу арт-объекта «ПрищепкА», придуманного и изготовленного минским художником Игорем Леонтьевым. «Обычная скамейка обрела новые форму и содержание: теперь с ее помощью можно в режиме онлайн проверить состояние счета, оплатить покупку, оформить виртуальную карту или перевести деньги с одного счета на другой, следить за котировками своих акций. Благодаря креативным идеям и современным технологиям Минск становится более комфортным и интересным городом», – подчеркнули в Альфа-Банке.

Арт-лавка на Комаровке станет уже третьей скамейкой, которая установлена Альфа-Банком в Минске. Два других объекта расположены в торговом центре «Замок» и у бизнес-центра «Соло» на улице Сурганова. Наибольшую популярность они снискали среди молодежи. Каждый месяц Wi-Fi-скамейками пользуется несколько тысяч человек.


комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Текст на картинке

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by