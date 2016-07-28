На Комаровке появились арт-скамейка и бесплатный Wi-Fi

Альфа-Банк установил на минской Комаровке арт-скамейку с бесплатным интернетом. Пользоваться Wi-Fi-доступом может любой владелец смартфона, планшета или ноутбука, причем без каких-либо ограничений по времени или объемам трафика, рассказали в пресс-службе банка.

Арт-скамейка расположена по дороге на открытый рынок со стороны станции метро и по соседству с Домом мебели. По форме она напоминает огромную прищепку и логотип Альфа-Банка. Встроенный Wi-Fi-роутер круглосуточно обеспечивает бесплатным интернетом пользователей в радиусе 150 метров. Пользоваться Wi-Fi-доступом может каждый, вне зависимости от наличия или отсутствия счета в банке.

«Место для арт-скамейки выбрано неслучайно. Комаровка сейчас привлекает людей не только рынком, но и колоритной атмосферой. Теперь скульптуры Владимира Жбанова, такие как «Фотограф» и «Дама с собачкой», будут соседствовать с арт-объектом, отсылающим к современному искусству с его метафорами и аллюзиями. Минчане и гости столицы получили еще одно модное место, где можно бесплатно и сколько душе угодно пользоваться интернетом», – пояснили в Альфа-Банке.

Перед тем, как подключиться к бесплатному интернету, система попросит пройти авторизацию. Пользователю нужно ввести код доступа, который высылают с помощью sms на номер мобильного телефона. В дальнейшем повторять процедуру не требуется: код доступа можно использовать многократно.

Скамейка выполнена по образцу арт-объекта «ПрищепкА», придуманного и изготовленного минским художником Игорем Леонтьевым. «Обычная скамейка обрела новые форму и содержание: теперь с ее помощью можно в режиме онлайн проверить состояние счета, оплатить покупку, оформить виртуальную карту или перевести деньги с одного счета на другой, следить за котировками своих акций. Благодаря креативным идеям и современным технологиям Минск становится более комфортным и интересным городом», – подчеркнули в Альфа-Банке.

Арт-лавка на Комаровке станет уже третьей скамейкой, которая установлена Альфа-Банком в Минске. Два других объекта расположены в торговом центре «Замок» и у бизнес-центра «Соло» на улице Сурганова. Наибольшую популярность они снискали среди молодежи. Каждый месяц Wi-Fi-скамейками пользуется несколько тысяч человек.