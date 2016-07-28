Министры связи России и Ирана обсудили сотрудничество в ИТ-сфере

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) Исламской Республики Иран Махмудом Ваэзи. Стороны обсудили перспективы деятельности российских компаний на телекоммуникационном рынке Ирана, а также возможность отраслевого российско-иранского сотрудничества. Во встрече приняли участие представители компаний «Росинформэкспорт», «МЦСТ», «Открытая мобильная платформа», «Новые облачные технологии», «Р-Платформа», ALT Linux, «Постгрес Профессиональный», «Вконтакте», «АйТи», которые представили свои презентации и рассказали о перспективных разработках и программах.

Глава Минкомсвязи России отметил, что у России и Ирана есть большой потенциал в налаживании взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Одно из них — взаимодействие научно-исследовательских центров России и Ирана по разработке совместных проектов в ИТ-сфере. Важным инструментом для активизации диалога российских и иранских компаний ИКТ-сферы может стать двусторонняя рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий. Николай Никифоров сообщил, что такая группа создана в составе Российско-Иранской Комиссии высокого уровня в научно-технической сфере, утвержден состав участников с российской стороны, а также подготовлены предложения для первого заседания, которое может состояться до конца текущего года.

«Мы видим огромный потенциал экономического роста Ирана. Уверен, что договоренности, достигнутые между российскими и иранскими компаниями в ходе заседания рабочей группы, положительно скажутся на всем спектре российско-иранского взаимодействия, в том числе и на развитии торгово-экономических связей», — сказал глава Минкомсвязи России.

Махмуд Ваэзи принял предложение Николая Никифорова о сотрудничестве по демонополизации программного обеспечения, а также готов рассмотреть вопрос о том, чтобы стать одним из партнеров международной компании по разработке мобильной операционной системы SailFish. «Мы против того, чтобы одна страна или одна компания контролировала мобильные операционные системы, — подчеркнул глава Минкомсвязи России. — Приглашаем к участию те страны, которые не могут себе позволить одностороннее западное доминирование в такой важной сфере». Николай Никифоров отметил, что устройства на базе SailFish, разрабатываемые совместно со специалистами из стран БРИКС, уже работают в Индии, Финляндии, осенью этого года появятся в Южной Африке.

Участникам заседания также была представлена презентация платформы «Эльбрус». Николай Никифоров отметил, что Россия — одна из немногих стран, у которых есть собственная технология компьютерного микропроцессора, без которой нельзя говорить о настоящем цифровом суверенитете. Был представлен доклад о продукте «МойОфис», который позволяет разворачивать частную «облачную» инфраструктуру, прошла презентация российской системной платформы на базе Linux. Также был представлен доклад о сотрудничестве в области электронного правительства.