Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение на бетон с высоты 2 метров

Компания Corning разработала новое особо прочное стекло, предназначенное для использования при производстве мобильных гаджетов. По информации разработчика, оно не бьется от удара, которые возникает в процессе падения с двухметровой высоты на бетонный пол.





По планам производителя, первыми используют этот прозрачный материал в компании Samsung для выпуска новых смартфонов Galaxy Note20.





Стекло Gorilla Glass Victus изготовлено из композитного материала, составными частями которого являются углепластик и другие вещества, обеспечивающие структуру, похожую на защитную сетку. Именно поэтому стекло такое прочное, отмечает разработчик. А различные пигменты позволяют создавать какие угодно оттенки.